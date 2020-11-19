Otlu Mücver nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kolay Otlu Mücver tarifi...

Otlu Mücver nasıl yapılır tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında Mavi takım kaptanı Barbaros Yoloğlu'nun seçtiği yemekler arasında yer alan Otlu Mücver nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Otlu Mücver nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

OTLU MÜCVER MALZEMELERİ

200'er gram arapsaçı (rezene), hindiba ve ebegümeci

8'er dal maydanoz, dereotu ve nane

3 dal fesleğen, 3-4 dal taze soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan, 3 diş sarımsak

1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı un

1 paket bayat tost ekmeği

Tuz, karabiber

Servis için: Süzme yoğurt, kırmızı biber

Kızartmak için: Sıvı yağ

OTLU MÜCVER YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsağı rengi dönene dek kavurun. Daha sonra geniş bir kaba aktarın. Tüm otları ve taze soğanı ince kıyıp soğana katın. Üzerine yumurta, un, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırın. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlak ve yassı şekil verin. Tost ekmeklerinin kenarlarını kesip, rondodan geçirin. Daha sonra süzgeçten geçirerek eleyin. Hazırladığınız mücverleri, elekten geçirdiğiniz ekmeğe bulayın. Kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Süzme yoğurt ve kıyılmış biber eşliğinde servis edin.