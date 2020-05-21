Püreli Tavuk Kapama tarifi ve malzemeleri! Püreli Tavuk Kapama nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Püreli Tavuk Kapama konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en güzel Püreli Tavuk Kapama yemeğini yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alacak olan gelin Çeyrek altını yakasına takacak. Ekran başında yarışmayı takip eden izleyiciler Püreli Tavuk Kapama nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki Püreli Tavuk Kapama nasıl yapılır?

PÜRELİ TAVUK KAPAMA MALZEMELERİ / 50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

8 adet tavuk kalça – kemiksiz

2 adet soğan

2 diş sarımsak

10 adet kültür mantarı

4-5 yaprak fesleğen

1 paket krema ( 200 ml. )

6 yemek kaşığı Zeytinyağı

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Püresi için Malzemeler

4 adet patates

3 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yumurta sarısı

Yarım yemek kaşığı muskat rendesi

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

PÜRELİ TAVUK KAPAMA YAPILIŞI

Tavuk kalçaları kuşbaşı doğrayın. Bir tavaya zeytinyağı ekleyin yağ ısınınca tavukları ekleyin ve dışları renk alıncaya kadar pişirin. Tavuklar renk aldıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları ilave edip kavurun. Soğan yumuşadığında ince doğradığınız mantarları ve sarımsakları ilave edin. Hepsi yumuşadıktan sonra tuz, karabiber ekleyip, 2 dakika daha pişirin, kenara alın ve ince doğradığınız fesleğen yaprakları ve kremayı ilave edip karıştırın.

Patates püresi için; Patatesleri haşlayın, soyun ve rendeleyin. Rendeledikten sonra içerisine tuz, karabiber, muskat ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Patates püreniz biraz soğuduktan sonra yumurta sarılarını içerisine ekleyip homojen oluncaya kadar karıştırıp sıkma torbasına alın.

Birleştirmek için; Tavuklu harcınızı fırın kabınıza alın ve üzerine sıkma torbasına aldığınız patates pürenizi dilediğiniz gibi şekil vererek sıkın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin ve sıcak servis edin.