Şıhıl Mahşi tarifi ve malzemeleri | Şıhıl Mahşi nasıl yapılır?

Şıhıl Mahşi tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen MasterChef yarışmasında takım oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için Şıhıl Mahşi yemeğini yapacak. Dolmaların efendisi olarak bilinen Şıhıl Mahşi tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Şıhıl Mahşi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

ŞIHIL MAHŞİ (DOLMALARI ŞAHI) MALZEMELERİ

Kabak

Kuzu kıyma

Haşlanmış nohut

Soğan

Sarımsak

Tereyağı

Sumak

Pulbiber

Karabiber

Tuz

Çeri domates

Maydanoz

Zeytinyağı

Salça

Koruk suyu

Nişasta

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?

Kabaklara kapak yapabilmek için kabağın çapı kadar dilimler kesin. Kabağın baş kısımlarını temizleyip bir soyacak yardımı ile içlerini oyun. Çatal yardımı ile kabakların kabuklarına çizikler atın ve aynı boylarda kesip derin yağda 5dk altın rengi olana dek çevirerek kızartın ve peçete yardımı ile fazla yağını alıp tuzlayın.

Tavada tereyağını eritin yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin hafif soteledikten sonra kıymayı ekleyin ve 6-7dk orta ateşte kavurun, ardından haşlanmış nohutlar, pulbiber,karabiber, sumak ve tuzu ekleyip hafif soğumasını bekleyin.

Ufak bir tencerede soğan ve sarımsağı soteleyin ardından ikiye bölünmüş çeri domatesleri ekleyin ve yaklaşık 25dk orta ateşte pişirin ve en son tuz ve şeker ekleyip süzgeç yardımı ile sosu süzüp ihtiyaç olursa nişasta ile bağlayın.

Mixer yardımı ile zeyntinyağı ve maydanozları sapları ile beraber homojen karışım elde edene kadar çekin,ufak bir tencerede 10dk kaynattıktan sonra 15dk dinlenmesini bekleyin ve tülbent ile yağı süzün.yeşil bir yağ elde edeceksiniz.

Sarımsakları tuzla ezin ve yoğurt ile çırparak, sarımsaklı yoğurt elde edeceksiniz.

Soğuk ürünleri şıhil mahşi pişene kadar dolaba kaldırın

O sırada kızarmış kabaklarımızın içini yaptığımız harç ile doldurarak kapaklarını üzerlerinde 1parmsk boşluk kalacak şekilde kapayın. 180c fırında 25dk su,salça ve koruk suyu karışımı ile fırında pişirin.

Pişen şıhil mahşi’lerin üzerini sarımsaklı yoğurt, çeri domates sos ve maydanoz yağı ile lezzetlendirip sıcak servis edin. Afiyet olsun...