Su muhallebisi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte su muhallebisi tarifi...
Su muhallebisi, yapımı çok kolay ve sizi çocukluğunuza götürecek bir tatlı. Birçok farklı malzemeler kullanarak yapabileceğiniz su muhallebisi yapımı için malzemeler oldukça basit. Sizin için Osmanlı usulü su muhallebisi tarifini paylaştık. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? İşte su muhallebisi tarifi, su muhallebisi yapımı...
Sizi çocukluğunuza götürecek su muhallebisi yapımını öğrenmek ister misiniz? Genellik gül suyu ve pudra şekeriyle servis edilen su muhallebisi, günümüzde farklı malzemelerle de eşsiz bir tada kavuşuyor. Biz bu tarifimizde sizin için geleneksel Osmanlı usulü su muhallebisi tarifine yer verdik. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? İşte su muhallebisi tarifi, su muhallebisi yapımı...
Su muhallebisi için malzemeler:
-2 su bardağı süt
-2 su bardağı su
-1 su bardağından 1 parmak eksik şeker
-Yarım su bardağı buğday nişastası
Üzeri için:
-Gül suyu
-Pudra şekeri
-Nar
Su muhallebisi nasıl yapılır?
1. adım: Muhallebi malzemeleri bir tencereye alınır ve sürekli karıştırarak ocakta pişirilir.
2. adım: Kaynamaya başlayınca ocağın altı biraz kısılır ve 1-2 dakika pişirilir.
3. adım: Muhallebilerin servis edileceği kaseler su ile ıslatılır ve pişen muhallebi kaselere pay edilir ve ılıyınca buzdolabında 1 gece bekletilir.
4. adım: Daha sonra kasedeki muhallebi servis tabağına ters çevrilir ve üzerine gül suyu dökülür.
Son adım: Pudra şekeri elenir, nar ile süslenerek servis yapılır.
Afiyet olsun.
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