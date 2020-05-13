Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi ve malzemeleri | Tavuklu Kağıt Kebabı yapılışı (Hatay lezzetleri)
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Tavuklu Kağıt Kebabı konusunda hünerlerini sergileyecek. Hatay'a özgü bir lezzet olan Tavuklu Kağıt Kebabı'nın en güzel yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi ve malzemelerini araştırmaya başladı. İşte Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi...
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Tavuklu Kağıt Kebabı konusunda hünerlerini sergileyecek. Hatay'a özgü bir lezzet olan Tavuklu Kağıt Kebabı daha önce Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılmıştı. Bugün ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi ve malzemelerini araştırmaya başladı. Peki Tavuklu Kağıt Kebabı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
TAVUKLU KAĞIT KEBABI MALZEMELERİ
6 adet kemiksiz tavuk kalça
1 su bardağı bezelye – haşlanmış ya da dondurulmuş
1 adet kabak – küp doğranmış
1 adet orta boy patlıcan
2 adet orta boy patates
10 – 15 adet arpacık soğan
4 diş sarımsak
10 adet siyah zeytin
Sosu için Malzemeler
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay bardağı iri dövülmüş Ceviz
3 çay kaşığı tuz Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
2 çay kaşığı Kuru kekik
TAVUKLU KAĞIT KEBABI YAPILIŞI
Salçaları, zeytinyağını, soya sosunu, iri dövülmüş cevizi, tuz, karabiber ve kekiği bir kasede karıştırın. Hazırladığınız sosu tavuklara ilave edin ve iyice karıştırın.
Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde kesin, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin. Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın.
Hazırladığınız karışımı 4 eşit parçaya bölün ve yağlı kağıtlara paylaştırın. Üzerini kapatacak şekilde kenarlarından kıvırarak şeker paketi gibi hazırlayın.
190 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.