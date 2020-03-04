Tırşik çorbası tarifi - Tırşik çorbası nasıl yapılır?

Bunları bilmeden tirşik otunu tüketmeyin. İlk bilinmesi gereken tırşik otunu asla çiğ olarak tüketmeniz gerektiği. Çiğ olarak tüketildiğinde zehirli etkiler gösteren bu otu tüketmenin en lezzetli, şifalı ve geleneksel yolu ise ondan çorba yapmak. Ancak bu çorba şimdiye dek yaptığınız tüm çorbalardan çok daha farklı ve uğraştırıcı. Ancak tarifini merak edenler için tırşik çorbası tarifi paylaştık. Peki, tırşik çorbası nasıl yapılır? İşte tırşik çorbası tarifi...

Tırşik çorbası malzemeler:

-1 demet tirşik otu

-1 su bardağı yarma buğday

-2 su bardağı yoğurt

-1 kase nohut

-Un (En az 1/2 su bardağı)

-Sıcak su (Çorbanın kıvamını ayarlamak için)

Not: Tirşik otunu temizlerken ve doğrarken elinizin zarar görmemesi için eldiven kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

Tırşik çorbası nasıl yapılır? - Tırşik çorbası yapımı

-Ellerinize eldivenlerinizi takın ve tirşik otlarını güzelce yıkayı kurulayın, ardından temiz bir kesme tahtasına alıp ince ince doğrayın.

-Çorbayı pişireceğiniz genişçe bir tencere çıkarın, içine nohutları, buğdayı ve eğer elinizde varsa Maraş tarhanasını ekleyin.

-Bu malzemelerin üzerine ise incecik kıydığınız tirşik otlarını aktarın.

-Geniş ayrı bir kap ya da sürahi çıkarın, 2 kase dolusu yoğurdu içine aktarıp içine su ilave ederek koyu kıvamlı bir ayran elde edin.

-Hazırladığınız bu ayranı da tencerede bekleyen tirşik otlarının üzerine bolca gezdirin.

-Ardından üzerine tirşik otlarını tamamen suyun içinde kalmasını sağlayacak kadar sıcak su ilave edin.

-Son olarak tencereye karışımın üzerini tamamen kapatacak şekilde un serpin. (Un miktarı yarım bardak ile 1 bardak arasında değişecektir.)

-Un ile karışımı neredeyse hava almayacak hale getirdikten sonra sakın unu karıştırarak karışımın içine erimesine neden olmayın, bu şekilde un tabakası en üstte kalarak mayalanma ve ekşime sürecinin hızlandırılması ve daha etkili olması amaçlanıyor, aklınızda bulunsun.

-Ardından tencerenin kapağını da kapatın ve tıpkı yoğurt mayalar gibi tencereyi bezlerle güzelce örtüp mümkünse ılık bir yerde 1 gece bekletin.

-Ertesi gün tencereyi ocağa alın ve orta ateşte karıştıra karıştıra pişirmeye başlayın. (Unutmadan, eğer tencerenin kapağını açtığınızda un tabakasının çok kalın olduğunu görürseniz bu tabakanın bir kısmını kaşık yardımıyla alıp çorbadan çıkarabilirsiniz)

-Yaklaşık 3-4 saat çorbayı karıştırarak pişirin. Suyu buharlaştıkça üzerine sıcak su ilavesi yaparak kıvamını ayarlayın.

-Tırşik otları yumuşayıp çorbanız ekşili nefis bir tada ulaştığında olmuş demektir.

Afiyet olsun.