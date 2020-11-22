Uzmanından bağışıklığı güçlendiren kış çorbası tarifi

Havaların soğuması ve korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir. Yapacağımız kış çorbamızın içerisinde de zencefil ve zerdeçal bulunuyor. Zencefil ve zerdeçalın bağışıklığı güçlendirme özelliği herkes tarafından biliniyor. Bizler de zencefil ve zerdeçalı özellikle kış aylarında çorbalarımızda kullanmaya özen göstermeliyiz.

İşte bağışıklığı güçlendiren çorbanın malzemeleri...



1 adet kuru soğan,

2 dal kereviz,

2 dal yeşil sağan,

2 adet havuç,

1 adet kabak,

1 adet dolmalık kırmızı biber.

Çorbanın terbiyesi için:



2 yemek kaşığı un,

Yarım su bardağı yoğurt,

1 adet yumurta sarısı,

Limon,

Tuz,

Zencefil,

Zerdeçal,

Karabiber



Hazırlanışı:

4 yemek kasığı sıvı yağ tencereye alınır. Soğanlar küçük küçük doğranır ve sıvı yağında sotelenir. Küçük bir şekilde doğranan sebzeler pişme sürelerine göre; havuç, yeşil soğan, kırımızı biber, kabak ekleyerek kavrulur. 6 su bardağı su ilave edilir. Orta derece ateşte 10 dakika kaynatılır. Terbiyesi hazırlanıp çorbaya eklenir. Son olarak baharatlar eklenir. Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilebilir.

Çorbanın terbiyesi için:

Yarım su bardağı yoğurt bir kaba alınır. 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 yumurta sarısı karışıma eklenir. Ardından 3 – 4 damla limon damlatılır. Homojen bir kıvana gelene kadar karıştırılır. Kaynayan çorbaya zencefil, zerdeçal ve tuz eklenir. Ardından terbiye yavaş yavaş çorbaya ilave edilir.