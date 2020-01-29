Yumurtasız krep nasıl yapılır?-Kahvaltılık krep tarifi
Yumurtasız krep olur mu diyenler, bu tarife çok şaşıracak! Yumurtasız krep özellikle yumurta sevmeyenlerin yeni gözdesi. Sadece 4 malzemeyle yumurtasız krep yapabilirsiniz. Peki yumurtasız krep nasıl yapılır? İşte kahvaltılık yumurtasız krep tarifi...
Kahvaltılık krep tarifleri arasında yumurtasız krep tarifi internette birçok kişi tarafından aranan lezzetlerden biri. Sadece 4 malzemeyle yumurtasız krep hazırlayabilirsiniz. Özellikle yumurtalı tariflerden hoşlanmayanlar, yumurtasız krepin yapılışını kolaylıkla deneyebilir. Peki yumurtasız krep nasıl yapılır? İşte kahvaltılık yumurtasız krep tarifi...
Krep malzemeleri:
-2,5 su bardağı süt
-2 yemek kaşığı yoğurt
-2,5 su bardağı un
-1 çay kaşığı kabartma tozu
Pişirmek için:
-2 yemek kaşığı tereyağı
Yumurtasız krep tarifi nasıl yapılır?
-Süt, yoğurt ve kabartma tozunu bir kabın içerisinde güzelce çırpın.
-Ardından üzerine azar azar un ilave ederek çırpmaya devam edin. Akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.
-Tavanızı güzelce ısıtın ve hafifçe yağlayın. 1 kepçe yardımıyla harçtan tavaya aktarın.
-Arkalı önlü pişirin. Tüm harç bitene kadar bu işlemi uygulayın. Ardından da servis edin.
Afiyet olsun.