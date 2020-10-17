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17.10.2020 - 11:04 | | İZMİR (İHA) -

1928 Bucaspor’da 3 pozitif vaka

Misli.com 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor’da 2’si futbolcu, 1’i idari kadrodan olmak üzere 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

1928 Bucaspor’da 3 pozitif vaka
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Misli.com 3. Lig 1. Grup’a 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir başlangıç yapan 1928 Bucaspor, korona virüs vakalarıyla sarsıldı.

Bugün oynanacak Manisaspor karşılaşması öncesi sarı-lacivertli ekipte 2’si futbolcu, 1’i idari kadrodan olmak üzere 3 kişinin korona virüs testleri pozitif olarak sonuçlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan 1928 Bucaspor Kulübü, “Profesyonel takım oyuncularımızdan iki kişinin ve idari kadrodan bir kişinin dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan kişiler ev izolasyonuna alınmış ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Konuyla ilgili bir gelişme oldukça bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

1928 Bucaspor’da 3 pozitif vaka

 

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