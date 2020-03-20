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HaberlerGalatasaray Haberleri Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat!
20.03.2020 - 07:00 |

Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat!

Liglerin ertelenmesi, Galatasaray’da Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat olacak.

Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat!

Liglerin ertelenmesi, Galatasaray’da Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat olacak. Cim-Bom’da adalesinden sakatlanan Adem Büyük ile yine derbide sağ el 4 ve 5. tarak kemiği kırılan ve operasyon geçiren Ömer Bayram, lig yeniden başlayana dek hazır olacak. Her iki futbolcu da liglerin yeniden başlamasıyla beraber ilk hafta oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında takımdaki yerlerini alabilecek.

 Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat

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