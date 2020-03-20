Liglerin ertelenmesi, Galatasaray’da Adem Büyük ve Ömer Bayram için fırsat olacak. Cim-Bom’da adalesinden sakatlanan Adem Büyük ile yine derbide sağ el 4 ve 5. tarak kemiği kırılan ve operasyon geçiren Ömer Bayram, lig yeniden başlayana dek hazır olacak. Her iki futbolcu da liglerin yeniden başlamasıyla beraber ilk hafta oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında takımdaki yerlerini alabilecek.

Quique Setién'in Futbol Felsefesi