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13.03.2019 - 20:15 | | AA

Alanyaspor'da Antalya hazırlığı!

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor'da Antalya hazırlığı!
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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. Koşuyla başlayan antrenman, istasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Futbolcular Villafanez, Obi, Djalma Campos ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı.

Öte yandan, takımı ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı için futbolculara başarı diledi.

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