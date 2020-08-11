Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep FK'de
11.08.2020 - 16:19 | | AA

Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep FK'de

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusuAlexandru Maxim ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep FK'de
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Maxim'in kırmızı-siyahlı kulüpte forma giydiği süre boyunca hem karakteri hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başardığı ifade edildi.

Rumen oyuncunun 2 yıl daha Gaziantep ekibinin başarısı için ter dökeceği aktarılarak, "Oyuncumuz Alexandru Maxim'e bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Gaziantep ekibinin, Rumen oyuncunun bonservisini Almanya'nın Mainz 05 takımından aldığı öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Takasla...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu

Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep FKde

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Attığı En İyi Goller

Braga, Nico Gaitan transferini bu videoyla açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı
    Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı
  2. Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu
    Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu
  3. Son dakika | Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'ı teknik direktörlüğe getirdi
    Son dakika | Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'ı teknik direktörlüğe getirdi
  4. Abdurrahim Albayrak'tan şok Mert Hakan sözleri!
    Abdurrahim Albayrak'tan şok Mert Hakan sözleri!
  5. Son dakika | Başkan Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye sert 'limit'cevabı!
    Son dakika | Başkan Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye sert 'limit'cevabı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay, Jovan Blagojevic'i transfer etti

Altay, Jovan Blagojevic'i transfer etti

Yeni Malatyaspor yönetimine "değişim" çağrısı

Yeni Malatyaspor yönetimine "değişim" çağrısı

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

Altay, Erhan Çelenk'i transfer etti

Altay, Erhan Çelenk'i transfer etti

Sıradaki Haber