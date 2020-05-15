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15.05.2020 - 11:52 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Altınordu yıldız avında

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, alt liglerde mücadele eden genç yetenekleri takibe aldı.

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Kırmızı-lacivertli kulübün alt ligleri tarayan scout ekibinin bu sezon 3 genç futbolcuyu mercek altına aldığı ve transfer edilebilecek isimler olarak yönetime sunacağı öğrenildi.

Anagold 24 Erzincanspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat Kerem Aktürkoğlu ve aynı kulüpten aynı yaştaki santrfor Mustafa Ethem Erboğa ile Somaspor'dan 20 yaşındaki forvet Mehmet Uysal'ın gelecek vaadeden isimler olarak belirlendiği kaydedildi. Erzincan ekibinde forma giyen Kerem, attığı 17 golle 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki en skorer oyuncu konumunda.

Mustafa Ethem ise 14 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekti. Somasporlu Mehmet de 15 gol atarak alkış topladı.

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