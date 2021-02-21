Antalyasporlu futbolcu Orgill, hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında karşı karşıya kaldığı Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekipleri tarafından saha kenarına alınan Orgill, daha sonra ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Orgill, kafileyle Antalya'ya dönecek

Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill'in, kafileyle Antalya'ya döneceği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep FK ile oynadığımız karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan futbolcumuz Dever Orgill'in hastanede tomografisi çekilmiş olup, olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Futbolcumuz, kafilemizle birlikte Antalya'ya dönecektir."