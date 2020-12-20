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20.12.2020 - 00:07 | | AA

Arjantin'de "Türkiye Jokey Kulübü" koÅŸusu düzenlendi

Arjantin'de TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼ (TJK) adÄ±na dÃ¼zenlenen koÅŸuyu, "Youpaycash" isimli at kazandÄ±.Â

Arjantin'de "Türkiye Jokey Kulübü" koÅŸusu düzenlendi
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Arjantin'de TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼ (TJK) adÄ±na dÃ¼zenlenen koÅŸuyu, "Youpaycash" isimli at kazandÄ±.Â 

UluslararasÄ± Carlos Pellegrini BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼ kapsamÄ±nda baÅŸkent Buenos Aires'teki San Ä°sidro Hipodromu'nda TJK adÄ±na, daha Ã¶nce Ã¶dÃ¼l kazanmamÄ±ÅŸ 3 yaÅŸÄ±ndaki atlarÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± koÅŸu dÃ¼zenlendi.

Youpaycash isimli atÄ±n birinci olduÄŸu yarÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan atÄ±n sahibi, birincilik kupasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin Buenos Aires BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Åžefik Vural Altay'Ä±n elinden aldÄ±.Â 

Ã–dÃ¼l teslim tÃ¶renine Azerbaycan'Ä±n Buenos Aires BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi RaÅŸad Aslanov ve Arjantin Jokey KlubÃ¼ BaÅŸkanÄ± Miguel Crotto da katÄ±ldÄ±.Â 

Ã‡im pistte 1600 metre mesafede gerÃ§ekleÅŸtirilen yarÄ±ÅŸta Youpaycash'Ä±n ardÄ±ndan "Master One" ikinci, "Acquavit" isimli at da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.Â 

Her yÄ±l halka aÃ§Ä±k yapÄ±lan yarÄ±ÅŸlar bu yÄ±l yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Arjantinde TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼ koÅŸusu dÃ¼zenlendi

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