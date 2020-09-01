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01.09.2020 - 17:11 |

Atı yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün hak mahrumiyeti

Yarış öncesi atına yumruk atarken görüntülenen jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu. Karataş'a 60 gün hak mahrumiyeti verildi.

Atı yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün hak mahrumiyeti
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Veliefendi Hpodromu’nda toplanan Komiserler Kurulu, Arts Man isimli ata şiddet uygulayan jokey Halis Karataş'ın dosyasını görüştü.

Ünlü jokeye 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi. Karataş bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek. Halis Karataş olay sonrası Gazi Koşusu’nun ardından bir ay at binmeme kararı aldığını açıklamıştı.

Pişmanlığını dile getiren Karataş, "Bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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Atı yumruklayan jokey Halis Karataşa 60 gün hak mahrumiyeti

 

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