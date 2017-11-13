13.11.2017 - 14:07 | | KONYA (AA)
Atiker Konyaspor'da 3 eksik
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.
İki gruba ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak bisiklet ve kuvvet çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.
Ülkelerinin milli takımlarında yer alan futbolculardan Lebogang Manyama, Malick Evouna ve Wilfred Moke idmana katılmadı.