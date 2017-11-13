Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Atiker Konyaspor'da 3 eksik
13.11.2017 - 14:07 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor'da 3 eksik

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da 3 eksik
ABONE OL

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.

İki gruba ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak bisiklet ve kuvvet çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takımlarında yer alan futbolculardan Lebogang Manyama, Malick Evouna ve Wilfred Moke idmana katılmadı.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber