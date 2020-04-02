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02.04.2020 - 16:50 |

Atletico Madrid'li oyuncular %70 indirime gitti

La Liga'nın güçlü kulübü Atletico Madrid'de teknik heyet ve futbolcular; 430 personelin işlerinden olmamaları için yüzde 70'lik maaş kesintisini kabul etti.

Corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda zorlanan futbol kulüplerinde maaş kesintileri artıyor. İspanya'nın güçlü kulüplerinden Atletico Madrid'de teknik heyet ve futbolcular alkışlanacak bir harekete imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 430 çalışanın maaşlarının ve işlerinin korunması için teknik ekip ve futbolcuların yüzde 70'lik maaş kesintisine 'evet' dediği belirtildi. Teknik direktör Diego Simeone ve futbolcuların, personelin devam etmesi için kulüpten gelen teklif olumlu yanıt verdikleri bildirildi. Böylece Atletico Madrid'de işten çıkarmalar olmayacak.

Atletico Madridli oyuncular %70 indirime gitti

Atletico Madridli oyuncular %70 indirime gitti

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