Galatasaray, en sıkıntılı, en arızalı döneminde Başakşehir’e teslim olmadı, iddiasını zirveye taşıyamadı ama şampiyonluk hesaplarında denklemi yeniden kurdu. Bu anlamda Fatih Terim’i ve oyuncularını kutlamalıyız.

Sekiz oyuncusu yoktu konuk takımın… Kalecisi, stoperleri, santrforları sakatlanmış, oyundan düşmüş, devre dışı kalmış. Yedekler de cezalı… Hadi, Muslera’nın yerine yine bir kaleci (Okan) koydunuz. Stoperleri ne yapacaksınız? Marcao yok, Luyindama zaten yok… Neyse elde var Donk, yanına da Lemina’yı görevlendirip zoraki alternatifler oluşturmuş Fatih Terim… Ama santrforlar yok… Falcao sakat, ondan önce Andone sakat… Tam nöbeti alacakken Adem Büyük cezalı…

Onyekuru’yu ortaya alıp bir hücum planı uyguladı Fatih Terim. Onyekuru’dan istediğini alabildi mi? Hayır. Ama oyuna beklenmedik biçimde ağırlığını koydu. Orta alandan kaptığı topları Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba ve Ömer Bayram’la Başakşehir yarı alanına yıktı. Başakşehir’i hep savunma pozisyonunda oynamaya zorladı. Topun yüzde 64’ünü alıp hem zamana hükmetti, hem de Başakşehir’in oyun kurmasını engelledi.

Okan Buruk’un elindeki kartlar Terim’den daha kuvvetliydi… Örneğin Fatih Hoca santrforun gölgesini bile bulamazken, Okan Buruk Crivelli’yi tercih edip Demba Ba’yı da kenarda bekletebiliyordu. Bir de sürpriz kart açtı Okan Hoca.. Başakşehir’in en etkili ve en tehlikeli oyuncusu Visca’ya ek olarak sol kanatta da Robinho’yu sahaya sürdü. Ama ilk yarıda ikisi de beklenen etkiyi gösteremedi. Neden? Galatasaray top vermedi de ondan!

Okan Buruk ikinci yarıya Demba Ba ile başladı. Robinho, kenara alındı. Oyun biraz dengelendi. İlk yarıda durgun oynayan Mahmut’la İrfan Can Kahveci hareketlendiler.

Her iki tarafın hücumu önceleyen oyununda şut eksikliği vardı. İkinci yarıda daha çok şut izledik. Önce Aleksic’le ev sahibi sevindi, ama yine de teslim olmadı Galatasaray Sarachi’nin asistiyle Emre Akbaba beraberliği yakaladı. Sonrasında fırtına gibi bir maç izledik. Üst üste pozisyonlara giren, golü arayan takım yine Galatasaray’dı. Başakşehir’de sarı kart gören Mahmut ve Aleksic cezalı duruma düştü. Üstüne bir de Visca’nın ikinci sarıdan oyun dışı kalması… Bakın dünkü skor ve kartlar, Başakşehir’i kulvar dışında bırakabilir.

Maçın parlayan yıldızları Seri, Emre Akbaba ve Belhanda’ydı… Ama hakça söyleyelim, hepsi, sonradan girenler de dahil çok ciddi bir takım oyunu sergilediler. Başakşehir’de gol yemesine rağmen Mert Günok takımını yenilgiden kurtaran adam oldu. Ötekiler bilinen Başakşehir kalitesinin çok altındaydı.