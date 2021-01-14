Pazar günü Süper Lig’in düğüm derbisi var. Beşiktaş-Galatasaray oynayacaklar. Fenerbahçe de pazartesi günü Ankaragücü’nü ağırlayacak. Üçünün de gözü liderlikte. Lider Beşiktaş tam da böyle bir derbinin arifesinde kupa maçına çıkıyor. İki hafta önce 6 attığı Rizespor’la son 16 maçı. Kazanan çeyrek finalde olacak.



Böyle bir maçta Sergen Yalçın’ın oyun planı çok önemli. Takımı fazla yormadan, 90 dakika içinde maçı bitirmek... Kısa yoldan çözüme gidip golü bulmak zorunda. Kısa yol neden gerekli? Bir gün önce Galatasaray 120 dakika oynamak zorunda kalmış. Penaltılarla çeyrek finale uzanmış, yorgun ama fazladan 1 gün dinlenme olanağı var..



Sergen Hoca, böyle bir maçta Vida’yı, Josef’i dinlendiriyor. Rosier yok.. Larin yok. Wellinton’la Montero savunma göbeğinde buluşmuşlar. Montero henüz 21 yaşında, gün geçtikçe ısınıyor takıma. Unutmayalım sol ayaklı stoper çok önemli. Dünkü maçta çok iyi bir performans sergiledi. Başlangıçta sağ bek Necip ama dakikalar ilerledikçe sağ kanatta öne çıkarak oynadığını görüyoruz. Oğuzhan, Dorukhan ve Mensah orta alanda görev almışlar. Ghezzal da içeri, ortaya kayarak oynuyor. Aboubakar sanki maç açığını kapatmak ister gibi oyunda. Ne var ki tıkanık oyunda Selim, Aboubakar’ı sıkı takiple engellerken, Kamerunlu istediği topları da alamıyor.



Güven Yalçın 11’de niye başlamıyor acaba?. Sergen Hoca, Aboubakar’la Larin’i değiştirdi ikinci yarıya başlarken. Bence doğru yaptı. Ama Güven’i ancak 72’de aldı oyuna.. Beşiktaş ikinci yarıda oyunu hızlandırdı, ataklarını yoğunlaştırdı.

Rizespor da kaptığı her topla hızlı kontralar yapmaktan geri durmadı. Kemal’in Wellinton-Montero ikilisine rahat vermediğini gördük. Doğan, Yasin, Fernando ve Samudio Rizespor’u oyuna ortak eden ayaklardı.



Oyunun sonuna yaklaşırken Beşiktaş, Larin ve Güven’le Rizespor’a baskıyı artırdı. Kazandıkları 7. kornerde (85’) Oğuzhan’ın topunu Necip ön direkten kafayla arka direğe aktardı. Eh, orada da Larin vardı. Alçak uçuşla bir kafa golü.. Sonrasında Güven’in yumuşak vuruşuyla kaleci Zafer’de kalan top.



Beşiktaş, yorgunluğu uzatmadan doksan dakikada çeyrek finale yükseldi.



Derbide ne olur bilmem. Şimdilik elde var Larin!