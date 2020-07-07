Beşiktaş, Galatasaray’ı geçmek, Fenerbahçe’den de kaçmak istiyor, oyun iştahlarına saygı duymak gerek. Maça dinamizm getiren bir neden daha var: Kayserispor yıl boyu sonuncu sırada takılıp kaldı. Sonra bir sıçrama yapıp umut kazandılar. İşte o umut dün üç puanı almasına yetti. Yine de Beşiktaş’ın oynadığı oyundaki olumlu gelişmeyi göz ardı etmemek gerekir.

İki takım da yüksek tempolu bir oyunla kazanmaya oynadı. Hemen söyleyelim: Oyunun ilk yarısında rakibine oranla daha iyi oynayan, gole en sıcak kalan taraf Beşiktaş’tı. Topla oynama oranında da yüzde 65’lik büyüklüğe erişti siyah-beyazlılar. Ceza alanına 25 defa girerken Kayserispor kalecisi Lung’u bir türlü aşamadılar.

Geçen hafta da aynı izlenimi edinmiştim: Beşiktaş sezon biterken inanılmaz bir oyun anlayışıyla açıldı. Önde basmakla kalmıyorlar sadece… Geçiş oyununun en iyi örneklerini sunuyorlar. Rakip yarı alanında, ceza alanında, Beşiktaş çok çabuk ve isabetli paslarla fark yaratıyor. Ama asıl başarıları hücum bölgesinde kaybettikleri topu anında baskı yaparak geri almaları, oyun organizasyonunu kaldığı yerden yeniden başlatmaları.

Bu oyunu oynamak o kadar da kolay değil. Takımın bir bütünlük ve yardımlaşma ile empati yaparak oynaması şart. Dün baktım, Gökhan, Vida, Ruiz ve Rıdvan savunmadan çıkıp akan oyunda da inisiyatifi ele geçiriyorlar... Necip, Elneny, Diaby, Lens ve Atiba da hücumda etkin roller üstleniyorlar. Bir de Burak var tabii... Beşiktaş’ın golcü kaptanı, dün hem gol pozisyonlarına girdi, hem de yönetmen rolleri üstlendi. Ama hakçası, o bilinen gollük vuruşlarını yapamadı. Beşiktaş iyi oynarken kaybetti. Robert Prosinecki’nin uzun toplarla adam kaçırma hamlelerini önleyemediler.

Kayserisporlular, kaleci Silviu Lung’un uzun toplarıyla Kravets, Enver Cenk ve Pedro Henrique’yi buluşturup bir şans golü kovaladılar. Nitekim ikinci yarının hemen başında Enver Cenk, Rıdvan’ın hatalı pasını yakaladı. Sonra akıllı topuyla Hasan Hüseyin Acar’ı buluşturdu. Kayserispor beklenmeyeni yaparak golü buldu. Atiba’nın golüyle beraberliğe yakalandılar ama yine Hasan Hüseyin’le öne geçip avantaj kazandılar.

Beşiktaş’ın geriye düşmesi maçın akışını daha da hızlandırdı. Sergen Yalçın’ın 62. dakikada Caner, N’Koudou ve Boateng’i aynı anda oyuna alarak yaptığı hamle rakip kalede pozisyonları çoğalttı. Atiba’nın attığı beraberlik golü elbette yetmezdi. Kazanmaları gerekiyordu... Ama daha çok ihtiyacı olan Kayserispor’du ve Kravetz gereğini yaptı.