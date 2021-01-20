Koşarak değil, uçarak geldi

İkisi de Schalke alt yapısından yetişiyor. Aralarında 6 yaş var. Hamit Altıntop, Mesut Özil’in ağabeyi oluyor. Özil genç takımlarda oynarken, Altıntop A takımının parlayan yıldızı. 12 Ağustos 2006’da yolları kesişiyor. Schalke 04 Eintracht Frankfurt maçı 1-1 devam ederken, 80. dakikada Hamit çıkıyor, yerine 18 yaşındaki Mesut oyuna giriyor.İkisi de Schalke alt yapısından yetişiyor. Aralarında 6 yaş var. Hamit Altıntop, Mesut Özil’in ağabeyi oluyor. Özil genç takımlarda oynarken, Altıntop A takımının parlayan yıldızı. 12 Ağustos 2006’da yolları kesişiyor. Schalke 04 Eintracht Frankfurt maçı 1-1 devam ederken, 80. dakikada Hamit çıkıyor, yerine 18 yaşındaki Mesut oyuna giriyor.Hamit, Mesut’la el çakışırken “Haydi, Allah kolaylık versin. Hayırlı olsun kardeşim” diyor.O maç ve Hamit Altıntop’un dilekleri, Mesut Özil’in profesyonel kariyerindeki başarılı ve parlak günlerin başlangıcı oluyor.Hamit Altıntop, Mesut Özil’i sadece “Alman milli takımını tercih ettiği için” eleştirmiş. Değerini ve futbola katacaklarını iyi hesapladığından… Milli Takım’da beraber oynama isteğinden.Hamit Altıntop üç ülkede 5 lig şampiyonluğu yaşamış. İki kez Bayern Münih’le, 1 kez Real Madrid’le, 2 kez de Galatasaray’la. Mesut Özil tek lig şampiyonluğunu, şimdilik, Real Madrid’de yaşamış. Fenerbahçe’ye gelirken, sanırım bu istatistiğini de geliştireceğine inanıyor.Hamit Altıntop’un Fenerbahçeli Mesut Özil ile ilgili beklentileri de şunlar: “Mesut, pozisyon bilgisi ve yetenekleri çok yüksek seviyede bir yıldız. Onun futboldan, Fenerbahçe’den bekledikleri değil, Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna verecekleri çok önemli. İnanıyorum ki verecektir. Çok sağlıklı kalmalı. Burada biz Türkler çok duygusalız. Mesut da duygusal. Buraya oynamak için geldi. İstekle oynayacaktır. Sevgili kardeşimi kutluyorum. Hoş geldin, hayırlı olsun, diyorum.”Mesut Özil’in 47 milyon Euro’ya transfer edildiği Arsenal’deki yıllık ücreti 18,5 milyon Pound… Yaklaşık 187 milyon TL. Transfermarkt’taki güncel değerinin 5 milyon Euro olduğu yazılı. Mesut’un kalan son altı ayda Arsenal’de vazgeçtiği parayı hesaplamanızı öneririm. Buradan anlaşılıyor ki Mesut, para-pul hesabı yaparak kulübünde kalmakta direnen bir çok futbolcudan çok farklı düşünüyor.Fenerbahçe sevgisi, kariyerini dışlanarak değil alkışlanarak tamamlama isteği kuşkusuz bu transferi etkileyen en önemli nedenlerdir. Mesut’un Fenerbahçe’den alacağı parayı öğrendim. Resmi açıklama olmadığından burada yazmayı doğru bulmuyorum. Ancak takımdaki en yüksek ücret olacağını biliyorum. Bu paranın bonusları da olacak. Transferin gerçekleşmesinde Acun Ilıcalı’nın “sponsorluk” katkısı da önemli. Yeni Exxen platformunda Mesut Özil’in çok özel içerikleriyle bir yayın ayrıcalığına sahip olacağını düşünüyorum. Transferin bir bölümü ücretli platform Exxen’den karşılanacak.Mesut Özil’in Real Madrid’den ayrılmasına, o dönemde menajerliğini üstlenen babası Mustafa Özil ile Başkan Florentino Perez arasındaki tartışmanın neden olduğu da anlatılır. Bu defa böyle bir tartışmanın yaşanma olasılığı yok. Mesut, eşi Amine ve kızı Eda, Londra-İstanbul yolculuğunu Başkan Ali Koç’un tahsis ettiği uçakla yaptılar.Geçen hafta Mesut’un Fenerbahçe’ye yürüyerek değil koşa koşa gelmesi gerektiğini yazmıştım. Hayır, koşmadı. Gördünüz, uçarak geldi!

Limit aşan lisans alamaz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e de sordum Mesut’un gelişini.

Başkan çok farklı bakıyordu:

“- Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV’den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye’nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler. Yapılan anlaşma 3,5 yıllık. Demek ki kariyerini burada sonlandıracak. Bu çok önemli bir karar. Varını yoğunu Türk futbolu için verecek. Genç futbolculara örnek olacak. Mesut, hem sevdiği ata yurduna, hem de özlediği takımına kavuştu. Hem sportif, hem sosyal, hem de Süper Lig’in marka değerini artıran büyük bir olay. Başarı diliyorum.”

TFF Başkanı’na ara transfer döneminde limitlerin aşılıp aşılmadığını sordum: “Kesinlikle aşılmaz, aşılamaz” dedi ve ekledi, “Hiçbir kulübümüz limit aşımı yapmaz. Niye? Lisansları biz veriyoruz. Aşarlarsa lisans vermeyiz de ondan!”

Başkan ayrıca Antalyaspor Trabzonspor maçında hakem değişikliğinin doğrudan doğruya Covid 19 testiyle ilgili olduğunu ve “negatif” raporu gelir gelmez görev değişikliği yaparak Ali Palabıyık’ı görevlendirdiklerini anlattı.

Kulüpler Birliği’ne iki aday

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görev süresinin dolduğunu belirterek, ısrarlara rağmen Kulüpler Birliği Başkanlığı’na dönmeyeceğini açıkladı.

Kulislerden aldığım bilgi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin adaylığı öne çıktı.

Çebi’nin yıldızını parlatan Beşiktaş’ın lig liderliği başarısı ve tecrübesi… Büyükekşi de Sumudika’nın saygısızlığına tavır koyarak Romen Hoca’yı göndermekle iyi puan aldı. Kulüpler yeni başkandan çok şey bekliyor. Bakalım kim seçilecek.

Anlaşıldı, tamam

Fenerbahçe ile beIN Sports arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu, seyirci efekti yayınlarken derinden gelen Fenerbahçe aleyhindeki küfür de duyulmuş. Fenerbahçe doğal olarak tepki göstermiş. beIN Sports, yayından hemen sonra özür dilemiş, gerekli önlemlerin alındığını ve taraftar seslerini kontrol etmeden efekt yayını yapmayacaklarını açıklamış. Fenerbahçe sporcuları ve Erol Hoca da “Be Fair” (Dürüst ol) sloganlı tişörtlerle durumu protesto etmişler.Fenerbahçe ile beIN Sports arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu, seyirci efekti yayınlarken derinden gelen Fenerbahçe aleyhindeki küfür de duyulmuş. Fenerbahçe doğal olarak tepki göstermiş. beIN Sports, yayından hemen sonra özür dilemiş, gerekli önlemlerin alındığını ve taraftar seslerini kontrol etmeden efekt yayını yapmayacaklarını açıklamış. Fenerbahçe sporcuları ve Erol Hoca da “Be Fair” (Dürüst ol) sloganlı tişörtlerle durumu protesto etmişler. Her şey anlaşıldı. Tamam. Bu iş bitmeli. Protestoyu sürdürmenin anlamı yok.