Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig başta olmak üzere maçların yeniden başlaması için Haziranın 12’sinde topu santraya koymaya hazırlanıyor.

Elbette bu kararı verirken öncelik “devlette” ve “bilimde” olacak. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Taşer, kuruldaki arkadaşları ve diğer bilim insanlarıyla yürüttüğü çalışmalar sonunda çok özel bir rapor hazırladı. Raporda yöneticiler, futbolcular ve teknik adamların, takımla ilgili diğer personelin, stat çalışanlarının, basın tribününde ve saha içinde görev alacak medya mensuplarının, polis ve özel güvenlik elemanlarının, hizmetlilerin, tedarikçilerin maç öncesi/sonrası uyacakları sağlık kuralları tek tek sıralanıyor.

Prof. Dr.Ömer Taşer’le konuşurken bir sözü dikkatimizi çekti: “Kulüpler başlangıçta oynamayalım, ertelensin, diyorlardı. Şimdi de bir an önce oynanmaya başlasın, diyorlar. Çünkü oynanmayan maçlar nedeniyle anormal gelir kayıplarına uğradılar. Elbette sağlık hepsinden önemli. Çok disiplinli bir uygulama ile maçlar oynanabilir” diyor. TFF’nin eğilimi, maçları “seyircisiz” oynatmak. Ama önce “devlet”in karar vermesi gerekiyor.

Taşer’e göre dünya ticaretinde dönen paranın 600 milyar doları futbol için harcanıyor. Hocamızın özel bir araştırma yaptıktan sonra bulduğu rakam inanılmaz. Maçların yeniden başlaması tartışılırken, kulüplerin uğradığı zararlar da söz konusu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin yüzde 30 gelir kaybına uğradıkları, toplam kayıplarının 1 milyar TL’yi aştığını aktarıyor. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de Süper Lig’de oynanmamış, tescil edilmemiş maçlar dolayısıyla kulüplerin tahakkuk etmeyen gelirlerden etkilendiğini ifade ediyor. Bilindiği üzere Süper Lig’de kazanan takımlar maç başına 120 bin TL isim hakkı alıyor. Beraberlikte 90 bin TL, yenilgi halinde de 70 bin TL ödeniyor. Ayda 4 maç oynayan bir takımın, 4 galibiyet alması halinde kaybı maksimum 480 bin TL oluyor. Bu para çok önemli görülmeyebilir ama, kulüpler için personel maaşları gibi çok önemli açıkları kapatabiliyor. Bu yıl yeni sistemle bahislerde ödenecek ikramiye tutarının da artmasının beklendiğini söyleyen Bozgeyik, maçların yeniden başlamasıyla İddaa gelirlerinin yükseleceğine inanıyor.

Futbola dönüşte VAR sistemi de tartışmaya açık bir durumda. Eski hakem hocaları, VAR odalarının en çok 8 metre genişliğinde olduğunu, burada görev alacak VAR, AVAR hakemleriyle teknisyenlerin çalışırken “sosyal mesafe” kuralını ihlal edeceklerini öne sürerek “Son 8 haftada VAR uygulanmasın. TFF bu konuda karar alabilir” diyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, “VAR odasında en çok üç görevli çalışacak. Biz her türlü önlemi alıyoruz. Sistem en küçük arızaya uğramadan uygulanacaktır” diyor. Yine de Başkan’ın açıklaması ikna edici değil. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, “Herşeyin başı sağlık, riziko varsa tüm tedbirlere rağmen VAR odalarındaki sıkıntı giderilmezse lig maçlarının kalan bölümünde sistemden vazgeçilebilir karar federasyonundur” diyor. Bazı maçlarda 5 kişinin görev alması gereken sistemde bazı tartışmalı kararların gözden kaçabileceği iddia ediliyor.

Korona pandemisi, dünyayı bloksuz, kutupsuz, farkında olmadığımız küresel gerçeklerle karşı karşıya getirdi. Bundan ders çıkarmak gerek. Kendi adıma rakamlara boğulmuş dijital kültürün, artık sayılarla ifade edilemeyen değerlere de saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Evet, ekonominin çarkları dönmeli, sosyal hayat canlanmalı, top yeniden sahaya inmeli. Ama önce sağlık!

Enkidu Beşiktaş’ta Pekiyi Gılgamış kim?

Beşiktaşlı yazar Yalçın Doğan, “Bu N’Koudou, Gılgamış destanından çıkmış olmasın? Adamın o kadar güzel sözleri ve mesajları var ki bir an için böyle düşündüm” dedi.

İnsanoğlunun bilinen en eski destanının kahramanı Gılgamış, yarı tanrıdır ve herkesten güçlü olduğuna inanır. Ortalığı kırıp geçirir. Halkına kötü davranır. Ancak Enkidu’nun dostluğunu kazandıktan sonra adeta iyiliğe döner Enkidu’nun yardımlarıyla Gılgamış ihtiraslarından sıyrılıp aklını başına alır. Beşiktaş’ın 25 yaşındaki Fransız futbolcusu George Kevin N’Koudou, solbek, sağbek ve gerektiğinde santrfor oynayabiliyor. Sol kanatta Caner’le birlikte görev yapıyorlar. Birbirlerini tamamladıkları söylenebilir mi? Caner önde oynarsa, evet. N’Koudou Beşiktaş’ı seviyor. Takım arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyi. Çok çabuk ve becerikli bir oyuncu. Destandaki Enkidu’nun karakterini yansıtıyor.

Bilinmeyen soru şu: Enkidu Beşiktaş’ta. Gılgamış kim? Sergen Yalçın olmasın?

Milli Takım arşivde

Korona nedeniyle takımlarımız karantinaya kapanırken Milli Takım da arşivde kaldı. Hadi diyelimki 12 Haziran’da lig başlayacak. Ama geciken takvim yüzünden milli takımlar hazırlık maçları yapamayacak. Eylül ayında UEFA Nations League başlayana kadar, özleyen arşivdeki maçlarla idare edebilir. TRT’nin maç özetleri de ilaç gibi geldi. Milli Takım, Rusya, Sırbistan ve Macaristan’la Eylül, Ekim ve Kasım’da 2’şer maç yapacak. O güne kadar sakat oyuncularımızın tedavileri bitmiş olacak ve onları yeniden alkışlayabileceğiz.

Peki Şenol Hoca ne yapıyor? Duyduğuma göre “Ben yaşlı bir adamım” diyerek evden dışarı burnunu bile uzatmıyormuş. Bence çok iyi ediyor. Hoca bize çok lazım!