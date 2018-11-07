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07.11.2018 - 11:45 |

Avrupa'nın yeni duvarı Başaksehir

11. haftayı lider kapatan Turuncu-Laciverililer, Manchester City ile bildikte Avrupa'da en az gol yiyen (4 gol) ekip oldu.

Avrupa'nın yeni duvarı Başaksehir
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Süper Lig'de 11. haftayı zirvede kapatan Medipol Başakşehir, başarılı savunması ve kalecisi Mert Günok'un performansıyla Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Turuncu-Lacivertliler, kalesinde sadece 4 gol görerek İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile birlikte Avrupa'nın en az gol yiyen iki takımından biri oldu. Başakşehir'in bu sezon kalesini Volkan Babacan'dan devralıp koruyan Mert Günok da 8 maçta gol yemeyerek Fransız ekibi Reims'den Mendy ile birlikte Avrupa'da kalesini en çok karşılaşmada (8 maç) kapatan file bekçisi olarak dikkat çekti. Başakşehir'in bu başarısı Avrupa medyasında da geniş yer buldu.

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