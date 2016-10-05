Avusturya-Galler maçını Çakır yönetecek

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, D Grubu'nda saat 21.45'te Avusturya'nın Galler'i Ernst Happel Stadı'nda konuk edeceği karşılaşmada düdük çalacak.

Günün maçı İtalya-İspanya

Elemelerde günün maçı, 2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İtalya ile 2010'daki turnuvada zafere ulaşan İspanya arasında oynanacak.



G Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takımın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelesine, İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı ev sahipliği yapacak.



İlk maçında sahasında Liechtenstein'ı 8-0 yenen İspanya'nın lider durumda bulunduğu grupta, İsrail'i deplasmanda 3-1'lik skorla geçen İtalya ikinci sırada yer alıyor.



Asya elemelerinde heyecan sürüyor

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda da heyecan, yarın oynanacak 3. hafta maçlarıyla sürecek.



Asya elemelerinde A Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Özbekistan ile İran, B Grubu'nda ilk iki sırada bulunan Suudi Arabistan ile Avustralya karşılaşacak.



Ülkedeki iç savaşın etkisiyle ev sahipliği yaptığı maçları Malezya'da oynamak zorunda kalan Suriye ise A Grubu mücadelesinde Çin'e konuk olacak. Karşılaşma, Çin'in Xi'an şehrindeki Shaanxi Province Stadı'nda yarın TSİ 14.35'te başlayacak. Grupta bir puanla 5. sırada bulunan Suriye, ilk karşılaşmasında deplasmanda lider Özbekistan'a 1-0 kaybetmiş, ikinci maçında sahasında Güney Kore ile golsüz berabere kalmıştı.



Avrupa elemelerinde yarının programı

Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

D Grubu: Avusturya-Galler

İrlanda Cumhuriyeti-Gürcistan

Moldova-Sırbistan

G Grubu: İtalya-İspanya

Makedonya-İsrail

Liechtenstein-Arnavutluk

I Grubu: Türkiye-Ukrayna

Kosova-Hırvatistan

İzlanda-Finlandiya