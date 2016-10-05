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05.10.2016 - 11:12 |

Avusturya-Galler maçını Çakır yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, D Grubu'nda Avusturya'nın Galler'i Ernst Happel Stadı'nda konuk edeceği karşılaşmada düdük çalacak.

Avusturya-Galler maçını Çakır yönetecek
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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, D Grubu'nda saat 21.45'te Avusturya'nın Galler'i Ernst Happel Stadı'nda konuk edeceği karşılaşmada düdük çalacak.

Günün maçı İtalya-İspanya

Elemelerde günün maçı, 2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İtalya ile 2010'daki turnuvada zafere ulaşan İspanya arasında oynanacak.

G Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takımın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelesine, İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı ev sahipliği yapacak.

İlk maçında sahasında Liechtenstein'ı 8-0 yenen İspanya'nın lider durumda bulunduğu grupta, İsrail'i deplasmanda 3-1'lik skorla geçen İtalya ikinci sırada yer alıyor.

Asya elemelerinde heyecan sürüyor

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda da heyecan, yarın oynanacak 3. hafta maçlarıyla sürecek.

Asya elemelerinde A Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Özbekistan ile İran, B Grubu'nda ilk iki sırada bulunan Suudi Arabistan ile Avustralya karşılaşacak.

Ülkedeki iç savaşın etkisiyle ev sahipliği yaptığı maçları Malezya'da oynamak zorunda kalan Suriye ise A Grubu mücadelesinde Çin'e konuk olacak. Karşılaşma, Çin'in Xi'an şehrindeki Shaanxi Province Stadı'nda yarın TSİ 14.35'te başlayacak. Grupta bir puanla 5. sırada bulunan Suriye, ilk karşılaşmasında deplasmanda lider Özbekistan'a 1-0 kaybetmiş, ikinci maçında sahasında Güney Kore ile golsüz berabere kalmıştı.

Avrupa elemelerinde yarının programı

Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

D Grubu: Avusturya-Galler

İrlanda Cumhuriyeti-Gürcistan

Moldova-Sırbistan

G Grubu: İtalya-İspanya

Makedonya-İsrail

Liechtenstein-Arnavutluk

I Grubu: Türkiye-Ukrayna

Kosova-Hırvatistan

İzlanda-Finlandiya

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