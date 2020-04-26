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26.04.2020 - 07:00 |

Avusturya’dan futbolda ‘devam’ kararı

Avusturya Futbol Federasyonu ile kulüpler arasında yapılan toplantıda ‘koronavirüs’ kararları belirlendi.

Avusturya’dan futbolda ‘devam’ kararı

Avusturya Futbol Federasyonu ile kulüpler arasında yapılan toplantıda ‘koronavirüs’ kararları belirlendi. Ülkede futbol sezonlarının 31 Temmuz’a kadar uzatılarak tamamlanması kararı çıktı. Maçların seyircisiz oynanacağı kaydedildi. Futbolcular, teknik adamlar, hakemler, top toplayıcılar, basın mensuplarıyla beraber korona testinden geçmiş 200 kişinin stadyuma girişine izin verileceği bildirildi. Oyuncular, hakemler ve teknik ekipler 3 günde bir testten geçirilecek.

İtalya’dan uyarı
Koronavirüs sonrası Avrupa’da büyük ligler adeta kepenk indiriyor. Hem bu sezonun kalan kısmı hem de gelecek sezonun seyircisiz oynanması tehlikesi yaşanıyor. Aşı bulunmadan ve kesin bir tedavi sonucu olmadan ülkeler riske girmek istemiyor. İtalya Sağlık Bakanlığı raporunda; “Aşı bulunmadan futbol maçlarının seyircisiz olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

353 milyon euro
İspanya’da yapılan araştırmada en az 1 senelik seyircisiz oynama zararının kulüplere 353 milyon euro olacağı kaydedildi. Maç günü gelirleri, forma satışları, maç günü çalışan personeller, loca ve kombine satışları gibi ana gelirlerin biteceği aktarıldı. Ülkeler ve şehirler arası taraftar seyahatlerinin iptal olacağı, turizm gelirlerinin sarsılacağı da kaydedildi.

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