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05.03.2020 - 07:35 |

Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları bir araya geldiler

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve uzun yıllar birlikte çalıştığı yöneticiler Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat bir araya geldiler.

Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları bir araya geldiler

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Özaydınlı, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa "Dostlarla Ozan Balaban’ın mekanındayız" notunu düştü.

Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl başkanlık görevini sürdürmüştü. Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ise uzun yıllar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yol arkadaşlığı yaptılar. Aynı masada olan bir diğer kişi ise Bursaspor'un eski başkanı Levent Kızıl.

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