Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Bakan Kasapoğlu'nun eşinden Ağralı'nın evine ziyaret
11.02.2021 - 12:47 | | ANKARA (AA) -

Bakan Kasapoğlu'nun eşinden Ağralı'nın evine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'nın evini ziyaret ederek, yeni doğan bebeğine sağlık diledi.

Bakan Kasapoğlu'nun eşinden Ağralı'nın evine ziyaret
ABONE OL

 

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, Bingöl'de milli atlet Yavuz Ağralı'nın evini ziyaret etti.

Ağralı'nın yeni doğum yapan eşi ve küçük bebeğiyle bir araya gelen Kasapoğlu, bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Etiyopya'da kampta olan Yavuz Ağralı, telefon aracılığıyla Betül Kasapoğlu ile görüştü. Milli atlet Yavuz, "Sayın Bakanımızın desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Betül Hanımefendi, sizlere de bu nazik ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tokyo hazırlıkları yoğunlaştığı için bu özel günlerde eşimin yanında değilim ama en kısa sürede birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Betül Kasapoğlu ve ona eşlik eden Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin eşi Tuğba Ekinci, bebeğe ve annesine çeşitli hediyeler vererek Ağralı'nın evinden ayrıldı.

Bakan Kasapoğlunun eşinden Ağralının evine ziyaret

 

    Sivasspor'dan Goiano'ya veda videosu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Albayrak'tan saat değişikliği talebi
      Albayrak'tan saat değişikliği talebi
    2. Goiano'nun sözleşmesi feshedildi
      Goiano'nun sözleşmesi feshedildi
    3. Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın programı
      Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın programı
    4. Kasapoğlu'nun eşinden Ağralı'nın evine ziyaret
      Kasapoğlu'nun eşinden Ağralı'nın evine ziyaret
    5. Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya ölü sözleşme!
      Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya ölü sözleşme!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Jean Michel Seri: Galatasaray'dan ilgi vardı

    Jean Michel Seri: Galatasaray'dan ilgi vardı

    Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

    Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

    Giresun Atatürk Stadı müsabakalara veda etti

    Giresun Atatürk Stadı müsabakalara veda etti

    Avustralya Açık'ta Sofia Kenin'den erken veda

    Avustralya Açık'ta Sofia Kenin'den erken veda

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet