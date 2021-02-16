Barcelona - Paris Saint Germain: 1-4

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona evinde Paris Saint Germain'i konuk etti. Müsabakayı PSG 4-1 kazandı.

PSG'de golleri 32., 65. ve 85. dakikalarda Mbappe, 70. dakikada Kean kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise penaltıdan 27. dakikada Messi attı.

Messi, bu golüyle 2004'ten 2021'e kadar aralıksız 17 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı ve Raul'ün rekoruna ortak oldu.

PSG, Metz'in ardından tam 37 yıl sonra Barcelona'yı İspanya'da yenen ilk takım oldu.

PSG rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti. Devler Ligi'nde rövanş maçları 23-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Pique, Lenglet, Dest, Alba, de Jong, Sergio, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonunda ilk maçlar 16-17 Şubat tarihleri arasında rövanş maçları ise 23-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak.