Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Vida açıklaması

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Azerbaycan'ın CBC Sport televizyon kanalına bağlanarak açıklamalar yaptı. Türk kulüplerinin içinde bulundukları finansal sıkıntıları aşmaları için Trabzonspor örneğini veren Çebi, Beşiktaşlı futbolculara maaşlarında ciddi indirimlere gitmeleri çağrısında bulundu. Domagoj Vida’nın durumunun ne olacağı ve önümüzdeki sezon nasıl bir kadro yapılanması planlandığına yönelik de ifadeler kullandı. Siyah-beyazlıların başkanı şunları söyledi:

“Alkışlanmak istediler; futbolculara fahiş paralar ödendi”

“Kulüplerin ekonomisi kötüye gitti ve gitmeye de devam ediyor. Kötü idare edildi kulüpler. Popülist yaklaşımlar, davranışlar oldu. İnsanlar şampiyon olmak istediler, alkışlanmak istediler. Ama bunları yaparken de kulüplerin ekonomisini hiç önemsemediler. Darmadağın hale gelecek şekilde hareketler yapıldı, transferler yapıldı. Futbolcular getirildi. Futbolculara çok yüksek, fahiş paralar ödendi. Bu sadece Beşiktaşımızda değil, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer bir çok kulüpte oldu”.

“Trabzonspor genç futbolcularla düzlüğe çıktı, kurtardı kendisini”

“Trabzonspor yıllar evvel bu duruma düştü. Ama alt-yapı yani kendi genç takımlarından oluşan futbolcularla artık düzlüğe çıktı, kurtardı kendisini. Kısacası çok büyük borçlar var ve bu borçları finanse etmek için ödenen çok yüksek faizler var. Bu yüksek faizlerden dolayı da gelirler faizlere gidiyor. Durum bu. Harcanan yanlış paralar, gelinen kötü nokta ve sonuç olarak desteğe ihtiyaç duyan bir Beşiktaş var karşınızda. Biz de bu süre içerisinde Beşiktaş’ı yeniden yapılandırıyoruz".

“Yapılacak yardımlar iyi yerlerde ve hayırlı işlerde kullanılacaktır”

"Borçları düşüreceğiz. Bunun için de tek bir yol var; tasarruf etmemiz gerekiyor. Fiyatları ve ücretleri yüksek oyuncu kontratları var elimizde. Bunlardan kurtarabileceğimiz süreye kadar bir iki sene Beşiktaş'ın taraftarı tarafından, camianın üyeleri tarafından yükünün taşınmasını istedik. Asıl olarak iş insanlarından, şirket sahibi olanlardan destek talep ediyoruz. Banka hesap numaralarımız var. Azerbaycan'daki Beşiktaşlı kardeşlerimizden de Beşiktaş'a yardım talep ediyoruz. Bu yardımlar iyi yerlerde ve hayırlı işlerde kullanılacaktır. Beşiktaş'ın yükünü azaltacaktır”.

“50 bin-100 bin dolar gönderenlerin isimlerini altınla kapıya yazacağız”

“Bir bağış kampanyası tertipledik. Şu ana kadar en az 300 bin taraftar SMS gönderdi. SMS ile yardım etmek 20 lira. Bizim tercihimiz bankaya gönderilen şeyler. Hatta çok büyük iş adamları çok büyük yardım ederseler, 50 bin doların üzerinde, 100 bin doların üzerinde bizim Beşiktaş stadının önünde tarihi bir kapımız var. O kapıya platin, altın, gümüş, bronz gibi yerler ayırdık. Oraya isimlerini yazacağız iş adamlarının veya 50 bin dolar 100 bin dolar civarında para gönderenlerin. Eğer Azerbaycan’daki iş adamlarımız da bize yardım etmek isterse çok seviniriz”.

Domagoj Vida için ‘tamam mı, devam mı?’ sorusuna yanıt verdi

Ücretinde indirime gitmeyecek futbolcuların durumun ne olacağı ve yüksek ücretli isimlerden Domagoj Vida’nın takımda kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Ahmet Nur Çebi şu yanıtı verdi: “Çok yüksek yapılmış kontratlar var. Domagoj Vida’nın da ücreti yüksek. Tabii ki Vida iyi futbolcu, büyük futbolcu. Ama tabii ücretler biraz bize göre çok yüksek. Dolayısıyla bu hususta şey düşünüyoruz, kendileriyle konuşup, biz bir aileyiz çünkü futbolcu olmadan futbol takımı olmuyor ama futbol takımının olmadığı yerde de futbolcu olmuyor. Dolayısıyla biz bir aile olarak beraber hareket etmek zorundayız”.

“İndirim yapacaklar diye bekliyoruz ama ne kadar yapacaklar?”

Beşiktaş Başkanı şöyle devam etti: “Bu seneyle ilgili indirim talep ediyoruz, kovidin yarattığı ortamda taraftar yok, seyirci yok, kayıplar çok fazla. Bunları futbolcuların da bizimle paylaşmasını istedik. Önümüzdeki sene de kontratı devam edenler var. Onların yüksek olanlardan da indirim talep edeceğiz. Biliyorsunuz bu tip şeyler karşılıklı güzel güzel konuşarak halledilmesi gereken, gönül alınarak yapılması gereken durumlardır. İnşallah futbolcularımızdan gereken desteği alacağız. İndirim yapacaklar diye bekliyoruz. Bakalım ama ne kadar yapacaklar? İndirimin şekli de önemli, miktarı da önemli. Umarım gerektiği kadar yaparlar”.

“Beşiktaş ‘iyi transfer yapmadım, şampiyonluğa oynamıyorum’ demez”

‘Önümüzdeki sezon Beşiktaş daha çok yerli ve genç Türkiyeli oyuncularla mı devam edecek? Şampiyonluk için mi oynayacak?' sorusu karşısında Çebi şunları söyledi: “Beşiktaş tabii ki şampiyonluk için oynayacak. Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynadı. 117 senedir ne zaman sahaya çıksa, ben bu sene iyi transfer yapmadım, elimde iyi futbolcu yok, şampiyonluğa oynamıyorum demedi, demez. Yanlış bir düşünce var; futbolcu gençse, ücreti çok yüksek değilse, şampiyonluk olmaz. Böyle bir şey yok, tam tersi! Genç futbolcularla yola çıkacaksınız, onlar hem kulübe para kazandıracaklar, hem puan kazandıracaklar, hem de kulübün geleceğini de emin ellere teslim etmiş oluyorsunuz".

“Yönetim olarak, bir taşla iki kuş vurma politikasını benimsedik”

"30,31, 32 yaşlarındaki bir futbolcuyu alıyorlar. 3-5 milyon euro para veriyorlar. Sonra adam veda ediyor futbola, kulübüne verdiği bir şey yok. Türkiye’deki kulüpler için, store’larda satılan forma gelirleriyle bu işler artık olmuyor. Kulübün üretmesi, futbolcu satması, bonservis bedellerinden para kazanması lazım. Bir taşla iki kuş vurma derler Türkçe’de bizde. Hem futbolcu oynayıp katkı verecek, hem de yüksek bonservisle başka kulüplere gidecek. Bizim yönetimimiz böyle bir politika izlemeye karar verdi. Şampiyonluğa oynamayacağız anlamına gelmez. Tam tersi çok genç ve akıllı futbolcularla şampiyon olmanız çok daha güzel ve çok daha takdir edilir bir şeydir”.