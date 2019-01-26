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26.01.2019 - 22:31 |

Borussia Dortmund, Hannover’i rahat geçti

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) BorussiaDortmund, sahasında Hannover'i 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund, Hannover’i rahat geçti
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Borussia Dortmund, ligin 19. hafta maçında Signal Iduna Park’taHannover’i konuk etti.

İlk yarıyı 24. dakikada Achraf Hakimi'nin attığı golle 1-0 öne tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda 60. dakikada Marco Reus, 62. dakikada Mario Götze, 67. dakikada Raphael Guerreiro ve 90. dakikada Axel Witsel ile 4 gol daha bularak karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Hannover’in tek golü 86. dakikada Marvin Bakalorz'dan geldi.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle 48 puanla liderliğini sürdürdü. Hannover ise 11 puanla 17. sırada kaldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Hoffenheim, deplasmanda Freiburg'u 4-2 mağlup etti.

Hoffenheim'in 19. dakikada Joelinton ile bulduğu gole Freiburg, 42. dakikada Lucas Höler ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda konuk takım, 60 (penaltıdan) ve 72. dakikalarda Andrej Kramaric’in attığı iki golle skoru 3-1 yaptı. Freiburg 77. dakikada Florian Niderlechner ile durumu 3-2'ye getirdi. Hoffenheim'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 85. dakikada yaklaşık 20 metreden attığı golle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 4-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son 7 maçında 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Hoffenheim, aldığı galibiyetle 28 puan ve averajla 6. sıraya yükseldi. Freiburg ise 21 puanda kaldı.

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