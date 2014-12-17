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17.12.2014 - 22:45 |

Borussia Dortmund - Wolfsburg: 2-2

Almanya Bundesliga'nın 16. hafta maçında Borussia Dortmund ile Wolfsburg 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund - Wolfsburg: 2-2
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Almanya Bundesliga'nın 16. hafta maçında Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Ligde kötü günler geçiren Dortmund, son 5 dakikaya önde girdiği maçta sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmak zorunda kaldı.

Borussia Dortmund'un golleri 8'de Aubameyang ve 76'da Immobile'den geldi. Wolfsburg'un gollerini ise 29'da Kevin de Bruyne ve 85'te Naldo kaydetti.

Bu sonuçla Borussiia Dortmund puanını 15 yaptı, Wolfsburg da 31 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Borussia Dortmund deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak, Wolfsburg ise sahasında Köln ile mücadele edecek.

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