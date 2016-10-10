Bu 'son' olsun

BİLAL MEŞE - MAÇIN ÖYKÜSÜ

Baş belamız İzlanda yine yapacağını yaptı, iki dakika içinde ay-yıldızlıları saf dışı bıraktı. 42. dakikada Elmar Bjarnason’un şutu Ömer Toprak’a çarptı, 44’de Finnbogason’un golü hayallerimizi yıktı. İkinci yarıdaki skoru değiştirme çabaları da boş çıktı, bize yine hüsran kaldı.

Şimdi oturup, sistemi tartışacak halimiz yok. Evet dört savunma bloğu, altı orta saha, yani forvetsiz bir oyuna başlama... Terim Hoca’nın bu sistemi Konya’da İzlanda’yı 1-0 yendiğimiz maçta tuttu. Belki de bunun hesaplarını yaptı... Ne var ki evdeki hesap çarşıya maalesef uymadı.

İki dakika içinde gol yiyorsak, bunun eleştirisini nasıl yapacağız! İlk gol Ömer çarpıyor, top filelerimize gidiyor. Ya ikinci gol, Mehmet Topal gibi tecrübeli bir oyuncumuz rakibini kaçırıyor, o da golle sonuçlanıyor.

Peki, bizim net gol pozisyonumuz var mı? Ben göremedim, gören beri gelsin! Terim ikinci yarıdaki dokunuşları da, bırakın pozisyon üretimine yansımayı, savunmadan çıkardığımız her top rakibe gitti, kalemize tehlike olarak geri döndü!

İşin özeti, bu futbolla Ukrayna karşısındaki geri dönüşü yapmak, skorda dengeyi sağlamak ya da bir golü bulmak, hayalden öteye gidemezdi, gitmedi de!

Her yönüyle iyiler

Ancak İzlanda’nın Fransa’da çeyrek final oynadığını da unutmayalım, yani her yönüyle bizden çok iyiler!

Ay-yıldızlı ekibimiz, savunma ağırlık bir oyun anlayışı ile çıktı sahaya... Orta sahayı kalabalık tutarak, rakibin baskısına direniş gösteren Milliler, oyunda dengeyi ancak 20. dakikada sağladı. Ne var ki, İzlanda’nın bu süreçte ürettiği pozisyonlara Volkan Babacan geçit vermedi. İzlanda en net pozisyonu 25. dakikada kaptan Sigurdsson’la yakaladı. Kaptanın ceza alanına yakın yerden vurduğu sert şutu, kaleci Volkan Babacan kornere tokatladı.

Ne var ki, İzlanda yoğun baskısı savunmada set çekemedik ve 42. dakikada Elmar Bjarnason golüne engel olamadık. Ceza alanı dışından attığı sert şut, top Ömer Toprak’a çarptı, kaleci Volkan Babacan kontrpiyede kaldı: 1-0

44. dakikada ikinci golü yine kalemizde gördük. Savunmadan atılan uzun pasta Finnbogason önce Mehmet Topal’dan sıyrıldı, ceza alanı dışından sert vurdu, top çatala gitti: 2-0

İşe yaramadı

Terim’in ikinci yarıdaki Mevlüt ve Cenk hamleleri de pek işe yaramadı. İzlanda her hücuma çıktığında yine gollük pozisyonlar üretti ama atamadı. Volkan Babacan’ın da zaman zaman iyi kurtarışlar yaptığını söylemeden geçemeyeceğiz. Bazen, baskılı görünsek de, yalan rüzgarı gibiydik. Forvetlerin bindirmeleri rakip savunmanın arasında eriyip gitti. Sadece Emre Mor’un 90’da kaleyi bulan bir şutu vardı, hepsi o kadar!