Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Bucks ve Blazers bir adım önde...
04.05.2019 - 11:15 | | İSTANBUL (AA)

Bucks ve Blazers bir adım önde...

NBA play-off'larında Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

Bucks ve Blazers bir adım önde...
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında konuk olduğu Celtics'i 123-116 mağlup eden Bucks, saha avantajını geri aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, George Hill 21, Khris Middleton 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, sonradan oyuna girerek 13 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretti.

Celtics'te Kyrie Irving 29, Jayson Tatum 20, Jaylen Brown 18 sayılık performans sergiledi.

Nuggets uzatmalarda yıkıldı

Batı Konferansı yarı final serisinde 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup eden Portland Trail Blazers, seride 2-1 üstünlük sağladı.

33 sayı, 18 ribaunt, 14 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic'in galibiyette önemli pay sahibi olduğu ev sahibi ekipte, Jamal Murray 34 sayıyla oynadı. Paul Millsap 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk takımda ise Damian Lillard ve C.J. McCollum'un toplam 69 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber