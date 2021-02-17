Canlı yayına yansıdı! Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam gecenin maçında Barcelona, Camp Nou'da PSG'yi konuk etti. Kylian Mbappe'nin 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

Maçın ardından İspanyol gazetelerinde maç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşmanın 2. yarısında Barcelona'nın tecrübeli stoperi Pique'nin küfürleri canlı yayına yansıdı. Pique'nin bu küfürleri bir pozisyonun ardından Griezmann'a ettiği ifade edildi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında canlı yayına da yansıyan küfürlerin, maç 1-1 devam ederken İspanyol oyuncu tarafından söylendiği iddia edildi.

PSG'nin korner kazandığı bir pozisyonda önce takım arkadaşlarına küfür eden Pique, sonrasında Griezmann ile tartışmaya girdi. Takım arkadaşları Pique'ye 'sakin ol' uyarısında bulundu ve oyuncu sonrasında sakinleşti.