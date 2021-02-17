Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Canlı yayına yansıdı! Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...
17.02.2021 - 13:01 | | SKORER

Canlı yayına yansıdı! Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Barcelona, sahasında Fransız ekibi PSG'yi ağırladı.

Canlı yayına yansıdı! Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...
ABONE OL
SKORER DIŞ HABERLER

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam gecenin maçında Barcelona, Camp Nou'da PSG'yi konuk etti. Kylian Mbappe'nin 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

Maçın ardından İspanyol gazetelerinde maç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşmanın 2. yarısında Barcelona'nın tecrübeli stoperi Pique'nin küfürleri canlı yayına yansıdı. Pique'nin bu küfürleri bir pozisyonun ardından Griezmann'a ettiği ifade edildi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında canlı yayına da yansıyan küfürlerin, maç 1-1 devam ederken İspanyol oyuncu tarafından söylendiği iddia edildi.

PSG'nin korner kazandığı bir pozisyonda önce takım arkadaşlarına küfür eden Pique, sonrasında Griezmann ile tartışmaya girdi. Takım arkadaşları Pique'ye 'sakin ol' uyarısında bulundu ve oyuncu sonrasında sakinleşti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da gündemi sarsacak olay iddia! Büyük kriz...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
O fotoğraf dönüm noktası oldu! İşte son hali...

Canlı yayına yansıdı Piqueden Griezmanna şoke eden küfürler...

    Metin Sipahioğlu: Yusuf Günay'ı uyarıyoruz, altından kalkamaz
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. F.Bahçe'den G.Saray'a sert cevap!
      F.Bahçe'den G.Saray'a sert cevap!
    2. Jorge Sampaoli Marsilya'da!
      Jorge Sampaoli Marsilya'da!
    3. Neymar'ın PSG'deki geleceği Messi'ye bağlı
      Neymar'ın PSG'deki geleceği Messi'ye bağlı
    4. Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...
      Pique'den Griezmann'a şoke eden küfürler...
    5. Karaman kadrosunu bozmayacak
      Karaman kadrosunu bozmayacak
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kasımpaşa'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

    Kasımpaşa'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek

    Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek  

    Beşiktaş'a ilaç gibi ara! 4 isim geri dönüyor...

    Beşiktaş'a ilaç gibi ara! 4 isim geri dönüyor...

    Ruben Ribeiro: Mesut Özil'den korkmadık

    Ruben Ribeiro: Mesut Özil'den korkmadık

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet