Çaykur Rizespor - Ankaragücü canlı bahis heyecanı Misli.com'da

ÇAYKUR RİZESPOR – MKE ANKARAGÜCÜ

Süper Lig’de 9. hafta Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla açılıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelenin heyecanı tek maç ve çok sayıda canlı bahis seçeneğiyle Misli.com’da yaşanacak.

Sezona iyi başlayan Çaykur Rizespor son dönemde düşüşe geçti. 4 maçtır kaybeden Karadeniz ekibinde özellikle savunma hattı alarm veriyor. Ayrıca Vedat Muriç’in ileri uçtaki kuvvetini ve golcülüğünü de arıyorlar. Ev sahibinde tüm eleştiriler teknik direktör İsmail Kartal’a yönelmiş durumda. Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı eski takımı MKE Ankaragücü’ne karşı alacağı mağlubiyet tecrübeli hocanın Çaykur Rizespor kariyerini sonlandırabilir.

MKE Ankaragücü zorlu maçta Beşiktaş ile berabere kalarak morallense de kalesinde çok sayıda pozisyon gördü. Sarı-lacivertlilerin takım savunması da tıpkı rakibi Çaykur Rizespor gibi sıkıntılı. Jamaikalı golcü Orgill ile İlhan Parlak’ın performansıyla lige tutunmaya çalışan Ankara ekibinin 6 golle ligin en az skor üreten takımı olması sürpriz değil. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları düşme stresini bu sene de çekmek istemiyorlarsa hücum performansını daha yukarı taşımaları şart.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Çaykur Rizespor’un ligdeki son 4 maçı 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Çaykur Rizespor bu sezon sahasında çıktığı 4 maçın 3’ünde gol yedi.

MKE Ankaragücü’nün ligdeki 8 maçının 6’sında ilk yarılar eşitlikle tamamlandı.

İki ekip arasında oynanan son 6 karşılaşmanın 5’inde karşılıklı gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu karşılaşmaya bahis oynayan misli.com üyelerinin tercihi mücadeleden karşılıklı gol bekliyor (KG VAR).

ikinci bir seçenek olarak da Misli.com üyelerinin tercihi ev sahibi Rize’nin mücadeleden galip ayrılacağı yönünde (MS1).

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN’ÜN TERCİHİ

İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor, son haftalar oldukça formsuz. Alanya deplasmanında 5 yiyen Karadeniz temsilcisi, oynadığı son 4 maçta da sahadan puansız ayrılırken bu süreçte kalesinde tam 14 gol gördü. İsmail Kartal’ın koltuğu sallantıda. Hatta olası bir ayrılık için Bülent Uygun ismi gündemde.

Son 15 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta Beşiktaş’tan puan almayı başaran Ankaragücü, dar ve kısıtlı kadrosuna rağmen iyi mücadele ediyor. Konuk takımda cezalı Sedat Ağçay bu 90 dakikada görev alamayacak. Tedavileri süren Canteros ve Scarione’nin durumları belirsiz.

Yeni bir sayfa açma hesapları yapan Çaykur Rizespor taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata “dur” der.