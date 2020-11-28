Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de sezona 2 yenilgiyle başlayan Rizespor, sonrasında çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi ve 12 puan topladı. Geçtiğimiz hafta arası kupada da Uşakspor'u 6 golle geçtiler, TD Stjepan Tomas ve öğrencilerinde moraller yüksek. Ligde yeteri kadar forma şansı bulamayan Tunay Torun ve Kemal Rüzgar'ın skora katkıları, zorlu Galatasaray maçı öncesi Hırvat teknik adamın elini biraz daha güçlendirdi. Koronavirüs karantinası sona eren Loic Remy, takımla birlikte son antrenmanlara katıldı. Kadroda yer alacak. İlk 11 için son kararı maç saati öğreneceğiz. Takımda göze çarpan önemli bir eksik yok.

3 maç üst üste kazandıktan sonra evinde Kayserispor'a puan kaybeden Galatasaray ise, Rize deplasmanına tam 7 eksikle gitti! Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Arda Turan, Ryan Babel, Okan Kocuk, Younes Belhanda ve Omar Elabdellaoui koronavirüs karantinasında. TD Fatih Terim'in sol bekte Emre Taşdemir ile maça başlaması, orta saha direncini arttırmak için Peter Etebo'yu ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Gol umudu bir kez daha Mbaye Diagne olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rizespor ligdeki son 5 maçının 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 2 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray, Rize deplasmanında oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 2 Rize galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu! %33'lük kesim eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı ekipten 3 puan bekliyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.