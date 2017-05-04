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04.05.2017 - 23:19 | | AA

Çaykur Rizespor'da 2 ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz'un sözleşmelerini, oyuncularla anlaşarak feshetti.

Çaykur Rizespor'da 2 ayrılık!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz'un sözleşmelerini, oyuncularla anlaşarak feshetti.

Kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz'ün takım kadrosunda düşünülmediğini ve Gençlerbirliği maçının ardından kadro dışı bırakıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yönetim kurulumuzun yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcularımız Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz'ün sözleşmeleri, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Her iki oyuncumuz da takımımızda bulunduğu süre içerisinde görevlerini yerine getirmek için gayret göstermiş ve katkı sağlamışlardır. Futbolda ayrılıklar da oluyor. Her iki oyuncumuza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyoruz." Ahmet İlhan Özek, görev yaptığı sürece 18 maçta 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağlarken Mehmet Akyüz ise 15 maçta sahada görev aldı ve gol atma başarısı gösteremedi. Mehmet Akyüz, son dönemde Orhan Ovacıklı'nın sakatlığı nedeniyle sağ bek olarak görev yapmıştı.

Ahmet İlhan Özek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaptanlık görevini üstlendiği takımdan ayrılmak zorunda olduğunu vurgulayarak, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

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