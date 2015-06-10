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10.06.2015 - 13:18 | | RİZE (AA)

Charles Itandje, Çaykur Rizespor'la anlaştı

Yeşil-mavili ekip, geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK forması giyen kaleci Charles Itandje ile anlaşma sağladı.

Charles Itandje, Çaykur Rizespor'la anlaştı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kamerunlu kaleci Charles Itandje ile anlaşma sağladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'un kalesini koruyan ve sözleşmesi sona eren Itandje ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Deneyimli kaleciyle her konuda anlaşan yeşil-mavili kulübün, sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Yunan ekibiyle geçen sezon 26 maçta kalesinde 25 gol gören Itandje, 2013-2014 sezonunda da Torku Konyaspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etmişti.

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