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21.06.2020 - 01:32 | | AA

Çin'de basketbol maçları yeniden start aldı!

Çin Basketbol Federasyonundan (CBA) yapılan açıklamada, askıya alınan basketbol liginin yeniden başladığı açıklandı.

Çin'de basketbol maçları yeniden start aldı!
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Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan basketbol ligi, yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeniden başladı. 

Çin Basketbol Federasyonundan (CBA) yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta ara verilen lig karşılaşmalarına bugünden itibaren seyircisiz olarak devam edildiği belirtildi. 

Ülkede yeniden başlatılan büyük ölçekli ilk spor organizasyonunun basketbol olduğunu kaydeden CBA Başkanı Yao Ming, "Ancak salgın henüz bitmedi ve herkesin sağlıklı koşullarda yarışmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülkede 83 bin 352 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.

Çinde basketbol maçları yeniden start aldı

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