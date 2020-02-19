Çizme’de tarihi yarış

İtalya Serie A’da tarihi bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Avrupa’nın 5 büyük liginden biri olan Serie A’da alışılmışın dışında bir zirve mücadelesi yapılıyor. Üst üste 8 yıl şampiyon olan Juventus, bu kez Lazio ve Inter ile ciddi bir mücadele veriyor.

24. hafta sonunda lider Juve 57 puana sahipken, Inter’i 2-1 mağlup eden Lazio 56 puanla ikinci sıraya geldi. Inter ise 54 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Son 14 haftaya girilen ligde; Lazio’nun çıkışı sezonun sürprizi olarak kabul ediliyor. Son 19 maçta 15 kez kazanan Lazio, 4 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. En son 25 Eylül 2019’da ligin 5. haftasında Inter deplasmanında 1-0 kaybeden Lazio, müthiş bir seri yakaladı. Simeone Inzaghi idaresindeki Başkent takımı, Juventus ve Inter’e karşı da etkili oldu. Evinde Inter’i 2-1, Juventus’u da 3-1 deviren Inzaghi’nin takımı, 5 gol atıp, 2 gol yedi. Maaş açısından Juventus, 250 milyon euro değerinde iken, Inter 140 milyon euroluk maaş skalasına sahip. Lazio da sadece 65 milyon euroluk maaş değerinde duruyor.

En son 2000'de

Lazio, İtalya Serie A’da son olarak 2000 yılında şampiyon olmuştu. 20 yıldır zirveden uzak olan Başkent takımında teknik direktör Simeone Inzaghi, futbolculuğu döneminde Lazio’nun kazandığı son şampiyonlukta kadroda yer almıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi teknik direktör olarak da Serie A’yı Lazio ile kazanıp tarihe geçmek istiyor.

Avrupa avantajı

Juventus, Lazio ve Inter arasındaki şampiyonluk yarışında fikstür konusu da gündemde duruyor. İtalyan basınında ele alınan haberde Lazio’nun Avrupa kupalarında mücadele etmemesi ve sadece lige odaklanacak olması göze çarpıyor. Juventus; Şampiyonlar Ligi iddiası taşırken, Inter de Avrupa Ligi’nde boy gösterecek.