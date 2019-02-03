Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başakşehir ile övünüyorum"
03.02.2019 - 21:55 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başakşehir ile övünüyorum"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig lideri Medipol Başakşehir hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başakşehir ile övünüyorum"
ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" programı ile Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata moderatörlüğündeki TRT ortak yayına konuk oldu .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir için, "Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde kurduğum bir takım. Başakşehir Futbol Kulübü, oldukça başarılı bir şekilde gidiyor. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir çok çok iyi, önde de gidiyor. Başakşehir ile övünüyorum. Çünkü, benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve ta buralara kadar geldi." yorumunda bulundu.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber