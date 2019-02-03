03.02.2019 - 21:55 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başakşehir ile övünüyorum"
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig lideri Medipol Başakşehir hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" programı ile Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata moderatörlüğündeki TRT ortak yayına konuk oldu .
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir için, "Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde kurduğum bir takım. Başakşehir Futbol Kulübü, oldukça başarılı bir şekilde gidiyor. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir çok çok iyi, önde de gidiyor. Başakşehir ile övünüyorum. Çünkü, benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve ta buralara kadar geldi." yorumunda bulundu.