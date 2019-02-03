Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başakşehir ile övünüyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" programı ile Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata moderatörlüğündeki TRT ortak yayına konuk oldu .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir için, "Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde kurduğum bir takım. Başakşehir Futbol Kulübü, oldukça başarılı bir şekilde gidiyor. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir çok çok iyi, önde de gidiyor. Başakşehir ile övünüyorum. Çünkü, benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve ta buralara kadar geldi." yorumunda bulundu.