Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e: "Daha işiniz bitmedi"

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Külliye’de buluşma

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul töreninde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da yer aldı. Külliye’de öğle yemeği yiyen turuncu-lacivertliler, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

‘Gurur duydum’

Futbolcuları tebrik eden Erdoğan, “Sizlerle gurur duydum. Mükemmel bir sezon geçirip, en iyi biçimde tamamladınız. Her türlü sıkıntıya rağmen müthiş bir centilmenlik örneği ortaya koydunuz. Ama işiniz henüz bitmedi. Daha göreviniz devam ediyor. Ülkeyi tek başına Avrupa’da temsil ediyorsunuz. Kopenhag’ı eleyip ilk 8’e gireceğinize de yürekten inanıyorum” diye konuştu.

‘İyi düşünmüşsünüz’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa’nın durumunu sordu. Özdemir, kupanın Katar’da oynanacağını anlatarak, “Hem kulüplerimiz para kazanacak hem de tanıtımımız olacak” dedi. Bunun üzerine Erdoğan, “Çok iyi düşünmüşsünüz” karşılığını verdi. Ligin 11 Eylül’de başlayacağını anlatan TFF Başkanı Özdemir, oynanacak milli maçlar konusunda da Erdoğan’ı bilgilendirdi.

‘Tam benim kafadasın’

Medipol Başakşehirli futbolcularla tek tek konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa töreninin tamamını izlediğini dile getirdi. Törene çocuklarıyla birlikte çıkan Elia’ya takılan Erdoğan, “Sen tam benim kafadasın. 4 çocuğun var. Seni tebrik ederim” dedi. Uğur Uçar’a da, “Çok güzel çocukların var. Allah bağışlasın” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta önce ikiz babası olan Volkan Babacan’ı tebrik ederken, altın hediye etti.

‘Visca seni geçiyor’

Demba Ba ve Edin Visca ile de sohbet eden Erdoğan, “İkinizin de 13 golü var. Ama Visca seni asistlerle geçiyor” yorumunu yaptı. Epureanu’yu öven Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye geldiğinden beri çok istikrarlı ve güçlü oynuyorsun. Bir stoper olarak harika bir fiziğe sahipsin” diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan’ın turuncu-lacivertlileri yakından takip etmesi ve takımı çok iyi tanıması da gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı’na 12 numaralı forma

Şampiyonluk kupasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu