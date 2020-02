Daha Güçlü Galatasaray Çalıştayı'nın raporu yayınlandı

Prof. Dr. Emre Alkin’in kaleme aldığı raporda, Daha güçlü Galatasaray için olması gerekenler şu şekilde sıralandı:Prof. Dr. Emre Alkin’in kaleme aldığı raporda, Daha güçlü Galatasaray için olması gerekenler şu şekilde sıralandı:

GENEL BAKIŞ

Toplamda 200’e yakın Galatasaraylı büyüklerimiz, kardeşlerimiz, hanımefendiler ve beyefendilerle “Daha Güçlü Galatasaray” adı altında bir çalıştay düzenledik. Sportif, Mali ve Hukuki konuklarda söz alan çok sayıda Galatasaray Üyemizin neredeyse tamamı şu ortak noktada birleşmiş bulunmaktadır: “Türkiye’nin spor politikası, özellikle futbol politikası doğru değildir. Bunu değiştirebilecek güce sahip olan tek camia Galatasaray’dır.”İçinde bulunduğumuz olumsuz atmosfere rağmen her yaştan Galatasaraylı Üyemiz Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmiş olan Camiamızın gücüne inanıyor ve güveniyor.

ÇALIŞTAY’DAN YANSIYAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Çalıştayımıza katılan değerli üyelerin altını çize çize anlattıklarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: - Kendimize uygun bir model oluşturamıyoruz- Potansiyelimizi değere çeviremiyoruz- Uzun vadeliı projeler üretmeyip, günü kurtarmaya çalışıyoruz- Camia ve taraftara yanlış, tutarsız ve zararlı bir iletişim politikası uyguluyoruz- Liyakat ‘a önem vermiyoruz- Herhangi bir konuda konsensüs sağlayamıyoruz- Misyonumuzu unuttuğumuz için vizyonu doğru oluşturamıyoruz.

ÇALIŞTAY’DAN YANSIYAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR-2•

Çalıştaya katılan üyelerimizin birçoğu hem üyelere hem de kamuoyuna şeffaf olmayan bir yaklaşımdan şikayet ettiler. Korkarım ki, Mali ve Sportif konularda şeffaf olmayan yaklaşımlar güvensizliği giderek pekiştiriyor. Her branşta alt yapıya yönelmemiz gerekirken, kazandıracakları tartışmalı olan sporculara ödenen rakamlar bizi endişelendiriyor.• «Galatasaray’ın yönetenler ve yönetmeye talip olanların küsmek, içe kapanmak, alıngan olmak ve kendi aklını başkasının üzerinde tutmak gibi bir lükse sahip olamazlar. Galatasaray Yöneticisi Patron değil bir orkestra şefidir ve herkesin kabiliyetlerini ahenk içinde değer çevirmek zorundadır. Bizi diğer camialardan farklı kılan da budur. Galatasaray demek, akıl, liderlik, vefa ve nihayetinde nezaket demektir. Bu dünde böyle oldu, yarın da böyle olacaktır.» MİSYON VE VİZYONUN TEKRAR HATIRLATILMASI• «Şu gerçeği çok iyi idrak etmemiz lazım: Her sene şampiyon değişebilir. Ancak Galatasaray’ın değerleri değişmemeli. Herkesin ortak fikrini bu vesileyle de ifade edeyim: “Galatasaray artık fabrika ayarlarına dönmeli” • «Biz diğer camiaların tolerans gösterdiği akılcılıktan uzak işleri yapamayız, nezaketten uzak sözleri sarf edemeyiz, vefasız olamayız. En önemlisi bizim liderliğimiz şampiyonlukla ölçülmez. Yenilikçilik ve gerekirse de en zor ve güç adımları atarak değişime önderlik etmek de bizim görevimizdir. Bugün bu görev yine Galatasaray’a kalmıştır. O zaman bu görevin gereği olan ne ise onu yapmalıyız.»SPORTİF FAALİYETLERİN ANA FELSEFESİ• «Sportif konulardaki istikrarsızlığımızı futboldaki başarılı ama kırılgan seyirle örtmeye çalışmadan, meseleye gerçekçi şekilde bakma zamanı gelmiştir. Galatasaray özünde bir eğitim kurumudur. Eğitim ve Spor birbiriyle eş-anlı işlenen bir durumdayken, özellikle son yıllarda amatör branşlarımızın giderek kötüleşen durumu bizi endişelendirmektedir.» • Çalıştayda çok sayıda model önerisi geldiği gibi, devlet politikasını nasıl değiştireceğimizden başlayıp sportif branşlar arasındaki bağı nasıl kuvvetlendireceğimize kadar birçok somut öneri dile getirildi. CAMİA VE İNSAN KAYNAĞIMIZIN GÜCÜ• Galatasaray’ın zenginliği camiasıdır. Galatasaray’ın gücü insan kaynağının kalitesinden gelmektedir. Bu sebeple doğru kişiyi doğru yerde değerlendirmemiz gerekir. «Liyakat» derken kastımız budur.• Galatasaray Camiasının her üyesinin mutlaka bir konuda liyakati vardır. Yeter ki seçilenler ve yönetenler bu tecrübeleri doğru şekilde kullanabilsinler. Bu potansiyeli doğru kullandığımız zamanları biliyoruz. Kullanamadığımız zamanlar ise ortada ibret almamız için duruyor.

UZUN VADELİ STRATEJİ İHTİYACI

• Kısa, orta ve uzun vadeli iş planı olmayan bir kurum baş aşağıya gitmeye mahkumdur. Galatasaray ve iştiraklerinin böyle bir planı bulunmamaktadır. • Taraftarın aktif katkı sağlayacak, altyapıdaki sporcularımıza sahip çıkıp kariyerlerini düzenleyecek, spor ahlakı ve değerlerini sporcularımıza anlatacak ve benimsetecek, çalışanların performanslarını değerlendirecek, yurt dışında ve içinde pilot takımları devreye sokacak ve en önemlisi Galatasaraylılığın en olduğunu nesilden nesile aktaracak ne bir iş planı, ne anahtar performans endikatörü ne de elle tutulur bir model bulunmamaktadır. Acilen bu eksik giderilmelidir.

ÖZ DEĞERLERİMİZ VE TEMSİL GÜCÜMÜZÜ

• Adalet duygusu, eşitlik ve özgürlük konusunda geri gitmeye başladık ve kökümüzün bir eğitim kurumuna dayandığını unutmuş gözüküyoruz. Maalesef sürekli değişen yönetimlerle de kurumsal hafızamızı kaybediyoruz. • Sponsorlarımızı bir iletişim aracı olarak göreceğimize, günlük dertlerimizin paydaşı haline getiriyoruz. • Türk Sporunu düzenleyen otoriterde temsilimiz zayıf ve bu sebeple haksızlığa maruz kalıyoruz.

ÇÖZÜM İÇİN GEREKLİ MOTİVASYON

• Galatasaray tavandan tabana değil, tabandan tavana doğru yönetilir. Camianın mesajlarına duyarsızlaşmak kimsenin lüksü olamaz. Camianın taleplerine ve önerilerine kulak tıkamak tarihi hatadır. Bu hatadan geri dönülmesi için, aklın egoyu yenmesi yeterlidir. «toplum için çalışanın egosu olamaz"• Galatasaray Camiası egolarını yenmiş nice değerleri sahiptir. Reçete bellidir: Sorunları tek tek tespit edip, camiayı duyarak yola devam eden, akılcı-lider-vefalı ve nezaketi elden bırakmayan, güçlü bir yönetim anlayışıdır.

DAHA GÜÇLÜ GALATASARAY İÇİN

• Kasa kolaylığı ihtiyacıyla ya da yanlış yaklaşımların yarattığı borçlar Galatasaray Camiasını korkutmamaktadır. • Gelen görüş şu şekilde oluşmuştur:"Mali konulara çare bulunur ama özümüzü kaybedersek yolumuzu da kaybederiz".

“Mali konulara çare bulunur ama

özümüzü kaybedersek yolumuzu da kaybederiz”.

ÇARE ÖZÜMÜZE DÖNMEKTİR

AKILCILIK-LİDERLİK-NEZAKET-VEFA

Prof. Dr. Emre Alkin