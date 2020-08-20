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20.08.2020 - 14:35 | | DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da Levent Kartop ayrıldı

Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Kayserispor'dan ayrılan Hırvat çalıştırıcı Robert Prosinecki'yi getiren Denizlispor'da Levent Kartop istifa etti.

Denizlispor'da Levent Kartop ayrıldı
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Futbolcu olarak uzun yıllar oynayıp antrenörlük yaptığı yeşil-siyahlı takımı geçen sezon ateşten gömlek giyerek Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası son haftalarda çalıştırıp kümede tutan Levent Kartop, Prosinecki'nin imzası sonrası veda etti.

Teknik ekipte yer almayan Levent Kartop, yayınladığı veda mesajında, "Doğup büyüdüğüm, taraftarlığından futbolculuğunu ve en son olarak da teknik direktörlüğüne kadar görev yaptığım Denizlisporumuzdan ayrılmış bulunmaktayım. Herkesten Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Yeni sezonda Denizlisporumuza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kartop, 13 Temmuz'da 2-1 kazanarak ligde kalma yolunda dev bir adım attıkları Trabzonspor maçının ardından sevinç gözyaşlarına boğulmuştu.

Denizlisporda Levent Kartop ayrıldı

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