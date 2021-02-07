Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da üç yönetici istifa etti
07.02.2021 - 19:52 | | AA

Denizlispor'da üç yönetici istifa etti

Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ istifa ettiğini duyurdu.

Denizlispor'da üç yönetici istifa etti
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ istifa ettiğini duyurdu.

Yavuz Cinkaya, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ, yeşil-siyahlı ekibin Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig 24. hafta karşılaşmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Göreve geldiklerinden bu yana Denizlispor'un başarısı için mücadele ettiklerini kaydeden yöneticiler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 

"Özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmelerden, yönetim tarzı ve fikir ayrılıklarımızdan dolayı takımımıza daha fazla faydalı olamayacağımızı anladığımız için, bu şanlı görevi bırakma kararı almış bulunmaktayız. Her zaman bizlere iş düştüğünde Denizlispor'umuza hizmet edeceğimizden kimsenin kesinlikle şüphesi olmasın. Bugüne kadar çalıştığımız değerli yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve her zaman yanımızda olan basın mensuplarına ve hiçbir zaman yeri dolmayacak olan cefakar taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."

Denizlisporda üç yönetici istifa etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem dönüşü! Girer girmez...
    Ersun Yanal: "Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Denizlispor'da üç yönetici istifa etti
      Denizlispor'da üç yönetici istifa etti
    2. Anadolu Efes - Beşiktaş Icrypex: 84-80
      Anadolu Efes - Beşiktaş Icrypex: 84-80
    3. Ersun Yanal: Rakip çok iyi savunma yaptı
      Ersun Yanal: Rakip çok iyi savunma yaptı
    4. Beşiktaş'ta N'Sakala kırmızı kart gördü!
      Beşiktaş'ta N'Sakala kırmızı kart gördü!
    5. Hakan'ın muhteşem dönüşü! Girer girmez...
      Hakan'ın muhteşem dönüşü! Girer girmez...
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli satranççı Hasan Hüseyin Çelik, FM unvanını kazandı

    Milli satranççı Hasan Hüseyin Çelik, FM unvanını kazandı

    Rıza Çalımbay: Hem iyi oynadık hem de bunu skora yansıttık

    Rıza Çalımbay: Hem iyi oynadık hem de bunu skora yansıttık

    Son dakika - Omar Elabdellaoui'nin menajeri konuştu! "Karardan mutlu"

    Son dakika - Omar Elabdellaoui'nin menajeri konuştu! "Karardan mutlu"

    Antalya'da şampiyon Carlos Taberner

    Antalya'da şampiyon Carlos Taberner

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet