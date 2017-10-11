Dünya Kupası kontenjanlarının 23'ü doldu

Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi turnuvaya katılmayı garantileyen takımların sayısı 23'e yükseldi.

Turnuvada yer alacak diğer 9 takım, kıtalararası play-off ve Afrika elemelerinin ardından belirlenecek.

Organizasyona 1954 ve 2002'de katılan Türkiye ise bir kez daha Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Avrupa'dan 9 ülke hak kazandı

Avrupa elemelerinin grup maçları sonucunda 9 ekip, Dünya Kupası bileti aldı.

Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan ve İspanya, Avrupa elemelerinde grup lideri olarak Rusya'nın yolunu tuttu.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Hırvatistan, Danimarka, Yunanistan, İtalya, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsveç ve İsviçre olmak üzere 8 takım arasından play-off maçlarını kazanan 4 ekip daha Dünya Kupası'na katılacak.

Elemeleri geçen ekipler ile doğrudan turnuvaya katılma hakkına sahip ev sahibi Rusya dahil Avrupa'dan turnuvaya katılacak ülke sayısı 14 olacak.

Güney Amerika'dan 4 takım belirlendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Elemeleri'nin ardından 4 ülke Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Kolombiya grupta ilk 4 sıraya yerleşerek Rusya bileti almayı başardı.

Grupta 5. olan Peru ise play-off'ta Okyanusya Futbol Konfederasyonundan gelen Yeni Zelanda ile karşılaşarak Dünya Kupası'na katılmaya çalışacak.

Asya'dan 4 ülke

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Elemeleri gruplarını ilk iki sırada tamamlayan İran, Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan, Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.

Gruplarını üçüncü sırada bitiren ekipler arasında oynanan play-off'ta ise Suriye'yi eleyen Avustralya, Dünya Kupası'nda yer alabilmek için Honduras ile kıtalararası play-off maçına çıkma şansı yakaladı.

CONCACAF'ta 3 takım belli oldu

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri grubunda son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na doğrudan katılacak 3 ülke belirlendi.

Grupta ilk üç sırayı alan Meksika, Kosta Rika ve Panama, Dünya Kupası biletini cebine koydu. Dördüncü olan Honduras ise play-off maçında Asya elemelerinden gelen Avustralya ile Rusya'ya gidebilmek için mücadele edecek.

Afrika'dan 2 takım garantiledi

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) Dünya Kupası'na katılacak 5 takımdan 2'si, elemelerin bitimine bir hafta kala turnuvada yer almayı garantiledi.

Gruplarda şu ana kadar Nijerya ve Mısır, Dünya Kupası biletini cebine koyan ülkeler oldu.

Turnuvaya katılacak diğer 3 ekip, kasım ayının ikinci haftasında oynanacak son grup maçlarının ardından netleşecek.

Okyanusya temsilcisi play-off'a bağlı

Okyanusya Futbol Konfederasyonundan Dünya Kupası'na takım katılıp katılmayacağı, kıtalararası play-off maçından sonra belirlenecek.

Eleme gruplarında ilk sırayı alan ekiplerin karşılaştığı 3. tur mücadelesinde Solomon Adaları'nı eleyen Yeni Zelanda, kıtalararası play-off maçına çıkma hakkına ulaştı.

Yeni Zelanda, play-off'ta Güney Amerika temsilcisi Peru'yu elemesi halinde Okyanusya'yı Dünya Kupası'nda temsil edecek tek takım olacak.

Mısır 1990'dan sonra ilk kez

Mısır Milli Takımı, 1990'dan beri ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Afrika elemelerinde bulunduğu E Grubu'nu ilk sırada bitirmeyi garantileyen Mısır, 28 yıl sonra turnuvada boy göstermiş olacak.

Daha önce 1934 ve 1990'da Dünya Kupası'na katılan Mısır, 3. kez turnuvada yer alacak.

İzlanda ilki gerçekleştirdi

Avrupa elemelerinde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda mücadele eden İzlanda, rakiplerini geride bırakıp zirvede yer alarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

İzlanda, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'na da tarihinde ilk kez katılma hakkı elde etti.

Ayrıca, yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı İzlanda, bir milyondan az nüfusuyla finallere kalan ilk ülke de oldu.

Panama ilk kez

İzlanda'nın yanı sıra Panama da Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek. CONCACAF Elemeleri'nin son hafta maçlarında Kosta Rika'yı yenen Panama, ABD'nin Trinidad ve Tobago'ya kaybetmesiyle grubu Meksika ve Kosta Rika'dan sonra 3. sırada bitirerek Dünya Kupası'na doğrudan katılmayı başardı.

Grupta 5. sırayı alan ABD ise 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı.

Turnuvaya katılamayanlar

Tarihi başarılarla dolu veya turnuvanın gediklileri arasında bulunan bazı ülkeler, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı.

Şili, ABD ve Hollanda, turnuvaya katılım hakkı kazanamayan önemli ülkeler olarak dikkati çekti.

İtalya ve Hırvatistan gibi futbolda başarılı ülkelerin kaderi ise play-off maçları sonunda belirlenecek.