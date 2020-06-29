Emin Bayram'dan "Van Dijk" sözleri!

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Emin Bayram açıklamalarda bulundu.



"Oyuna girdiğimde heyecanlıydım..."

"Oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama tempoya ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır altyapıdayım, her genç gibi benim de hayalimdi oynamak. Hocamız bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum."

"Van Dijk'ı izliyorum"

"Avrupa'da büyük oyuncuları sürekli izliyorum. Özellikle van Dijk ve Ramos, Avrupa'nın en iyileri, onları takip etmeye çalışıyorum. Türkiye'den de yakın dönemde ayrılan Ozan Abim(Kabak) gibi ben de kendimi benimsetmeye çalışıyorum."

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