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03.09.2019 - 10:21 |

Eray Birniçan resmen Aytemiz Alanyaspor'da

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'da genç kaleci Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı.

Eray Birniçan resmen Aytemiz Alanyaspor'da
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Alanyaspor, transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.
Kaleci Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu’nun bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kiralandığı duyurdu.

 

 

 

 

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