Eray Birniçan resmen Aytemiz Alanyaspor'da

Alanyaspor, transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Kaleci Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu’nun bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kiralandığı duyurdu.