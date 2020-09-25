Eskişehirspor'da 1 oyuncuda koronavirüs çıktı

Ligde pazar günü Altay ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu, takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz.